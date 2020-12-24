ميليشيات إيران تبتز "دايو الكورية" بعد فوزها بالفاو الكبير.. العامري: لن نترككم

مراقبون: عصابات إيران الإرهابية في غضب عارم بعد إقصاء شركة صينية أخذوا منها رشاوي



كما توقع موقع "بغداد بوست"، قبل نحو يومين فإن الإرهابيين الكبار في العراق يتحينون الفرصة لشركة دايو الكورية الجنوبية، التي فازت بعقد انشاء ميناء الفاو الكبير وهى متخصصة في الموانىء. وسيعملون على عرقلة أعمالها. لأن "طبخة" الفساد التي كانت تجهزها ميليشيات إيران للإستيلاء على "كعكة ميناء الفاو الكبير" وإسنادها إلى شركة صينية فشلت.

وكان قد أعرب تحالف الفتح بزعامة الإرهابي هادي العامري، استغرابه من احالة مشروع ميناء الفاو الى شركة "دايوو" الكورية بدلاً من الصينية، فيما توعد من يعرقل المشروع "بخطوات صارمة".



وقال التحالف المشبوه في بيان، نعرب عن استغرابنا من إحالة مشروع ميناء الفاو إلى الشركة الكورية رغم الأزمة المالية الحادة التي وصلت إلى تلكؤ الحكومة في دفع رواتب الموظفين، وفي ظل وجود شركات كبرى أعلنت استعدادها لتنفيذ المشروع وبطريقة الاستثمار تنفيذا وتشغيلا ( bot )، مما يثير الشك بوجود إرادات مشبوهة للحيلولة دون تنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي للعراق!!



بالطبع العامري، يتجاهل الرشاوي التي نثرها السفير الصيني في بغداد حتى تفوز شركة صينية غير متخصصة بالصفقة. وحتى يستطيعو ان ينهبوا من وراءها ما يريدون.

وأضاف بيان الفتح الارهابي، أن عرض الشركة الكورية يتضمن تنفيذ جزء من المشروع وبمبلغ يتجاوز المليارين وستمائة وخمسين مليون دولار وبمدة أربع سنوات دون تشغيله، والذي يحتاج إلى التعاقد مع شركة أخرى بطريقة التشغيل المشترك"، معتبراً أن "ميناء الفاو لن يرى النور قبل ستة سنوات كحد أدنى في حال توفر الظروف الطبيعية والتخصيصات المالية اللازمة، في الوقت الذي يهمل فيه عروض من أكبر الشركات أو ائتلاف الشركات العالمية لتنفيذ المشروع كاملاً وتشغيله خلال سنتين وبطريقة الاستثمار.



وتابع البيان، وهذا هو مربط الحصان كما يقولون، نحن في تحالف الفتح سنتخذ كافة الخطوات الصارمة والإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من عرقل ويعرقل تنفيذ هذا المشروع بما يحقق سرعة الإنجاز وعدم هدر المزيد من الوقت والمال!!

وبعد سنوات من التأجيل، لمشروع ميناء الفاو الكبير أحد أهم مشاريع العراق الاقتصادية، دخل الميناء حيز الواقع بعد حصوله على الموافقة الرسمية.

وكانت الشركة العامة للموانئ، قد اختارت شركة دايو الكورية الجنوبية لتنفيذ ميناء الفاو الكبير، بعد استبعاد منافس صيني.

وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي، إن شركة دايو الكورية هي التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ مشروع الميناء، وقد تم تفويض وزارة النقل للمضي في تنفيذ التعاقد.

وكشف وزير النقل، ناصر حسين بندر الشبلي، في بيان للوزارة، عن تصويت مجلس الوزراء على تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير. وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

ويسعى العراق منذ سنوات لإتمام بناء ميناء الفاو الكبير على مياه الخليج بمحافظة البصرة، وتمكن من إنجاز كاسر المياه لكن الأعمال الأخرى توقفت بسبب المخصصات المالية للمشروع.

وتعرض مشروع بناء ميناء الفاو الكبير لكثير من العقبات التي أخرت تنفيذه منذ وضع حجر الأساس له في عام 2008. وبقي المشروع مجرد مخططات على الورق قبل أن تشرع الحكومة ببناء كاسر الأمواج الكبير، بالتعاون مع شركة دايو الكورية الجنوبية، والذي أعلن الانتهاء من أعمال إنشائه العام الحالي. واكتسب ميناء الفاو أهمية مضاعفة بعد دراسة أشارت إلى منافعه الاقتصادية الكبيرة.

وعلق مراقبون، على بيان الفتح الذي يتزعمه الإرهابي هادي العامري وسبقه بيان مماثل واعتراضات من جانب قيس الخزعلي بالقول، إن العراق أصبح مطية لميليشيات إيران وهذا هو مكمن الخطر على الدولة برمتها.

أ.ي