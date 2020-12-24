استهداف مطار بغداد الدولي.. خطة إيرانية مشبوهة من جانب ميليشياتها لعزل العراق عن العالم

مراقبون: وماذا بعد؟!.. عصابات إيران المسلحة تهدف لقطع تواصل العراق مع العالم



حذر سياسيون، من مغبة نجاح ميليشيات إيران الإرهابية الدموية في تنفيذ مخططها باستهداف مطار بغداد الدولي. وقالوا إن الخطة ستعزل العراق عن العالم.

فمطار بغداد الدولي هو "الرئة" التي يتنفس بها العراق مع العالم وأي ضرر يلحق به يقطع علاقة بغداد ويدمر وجودها وطالبوا حكومة الكاظمي. بخطوات فعلية على الأرض للجم ميليشيات ايران أو التقدم باستقالته. طالما أنه عاجز عن توفير الأمن والاستقرار في الوطن.



ووسط ارتفاع نسبة الاستنفار الأمني في العراق، لاسيما بعد استهداف المنطقة الخضراء، بعدد كبير من صواريخ الكاتيوشا، أفادت معلومات، بأن وزارة الداخلية كشفت وجود مخططات مشبوهة من أجل استهداف مطار بغداد الدولي.

وكشفت "وثيقة" مسربة عن الداخلية، أن المخطط كان يتضمن محاولة استهداف قاعدة عسكرية أميركية في المطار خلال الأيام المقبلة.

وكان وزير الداخلية، عثمان الغانمي، أكد العمل على خطة أمنية عسكرية لمنع استهداف المنطقة الخضراء.

وكشف في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" في وقت سابق اليوم إفشال السلطات الأمنية مخططا لاستهداف مواقع في بغداد وبعثات دبلوماسية. وقال "نعمل مع البعثات الدبلوماسية لحمايتها في بغداد"، كاشفاً عن اعتقال أحد مطلقي الصواريخ تجاه السفارة الأميركية.



وأكد "الغانمي"، إفشال عدة مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء، وقال إن هناك تنسيقاً عالياً مع قوات التحالف والناتو لملاحقة الإرهابيين. وقال لن نسمح للسلاح المنفلت أن يستخدم في الانتخابات المقبلة.

يأتي هذا بعد أن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير منذ الأحد الماضي، إثر استهداف مجموعات مسلحة للمنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأميركية بعدد من الصواريخ، قدرته القيادة المركزية الأميركية بـ 21 صاروخاً. واتهم الرئيس ترمب، إيران بتلك الهجمات، محذراً إياها من المس بأي أميركي في المنطقة.

بينما شجب المسؤولون تلك الهجمات. واعتبر رئيس الجهورية، برهم صالح، استهداف البعثات الدبلوماسية استهدافاً لأمن واستقرار البلاد.

على صعيد متصل، استعرض الكاظمي، خطة حكومته أمام عدد من رؤساء لجان البرلمان، لتجاوز الأزمات التي تعاني منها البلاد.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إنه عقد اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان النيابية بحضور وزراء ومستشارين.

وجرى خلال الاجتماع، التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، التي أقرّها مجلس الوزراء، واستعراض الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بالعراق في ظل التحدّيات الحالية، المتمثلة بجائحة كورونا والأزمة المالية التي رافقتها.

وقال البيان، إنه تم التأكيد على ضرورة الإصلاحات الحكومية، لوضع البلد في الطريق الصحيح. وأضاف البيان أن الكاظمي، استعرض إجراءات الأجهزة الحكومية وتوجيهات سيادته على مسار الإصلاح وسبل تجاوز هذه الأزمات.

وعلق خبراء، بأن الانفلات الأمني الذي تسببه ميليشيات ايران وصل إلى مرحلة خطيرة ولا يمكن السكوت عنها ومحاولة عزل العراق باستهداف مطار بغداد تجاوز خطير للغاية لابد أن تتصدى له حكومة العراق.

أ.ي