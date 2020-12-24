علامة على قرب الحرب مع إيران.. واشنطن تخلي السفارة الأمريكية من الموظفين المدنيين

خبراء: الأسابيع القادمة تشهد إسدال الستار على حقبة الملالي في العراق



في الوقت الذي كشفت فيه مصادر دبلوماسية مطلعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية، قامت بإخلاء العديد من الموظفن المدنيين في سفاراتها في بغداد. قال خبراء عسكريون: إن دلالة هذه الخطوة هو قرب الحرب وإسدال الستار، على حقبة الملالي في العراق. وقالوا إن المعنى يتجاوز كثيرا "أغبياء الملالي" وفق وصفهم. فإخلاء الموظفين المدنيين من السفارة الأمريكية لا يعني الانسحاب أمام عصابات إيران المهترئة ولكنه إفساح المجال للحرب.

ولفتوا أن خطاب الرئيس ترامب كان غير مسبوق ويتزامن مع مرور غواصة نووية وحاملة طائرات في الخليج العربي وقاذفات بي 52.

وكشفت مصادر دبلوماسية، إن الولايات المتحدة استكملت عملية إخلاء الموظفين المدنيين من سفارتها في بغداد بالتزامن مع عودة صواريخ كاتيوشا إلى الظهور مجددا في محيطها، واقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجنرال الإيراني الارهابي، قاسم سليماني ومساعده الارهابي أبومهدي المهندس.



والشهر الجاري، هوجمت السفارة الأميركية في بغداد مرتين باستخدام صواريخ كاتيوشا التي تطلقها ميليشيات عراقية شيعية تابعة لإيران. وأوضحت المصادر أن جزءا من موظفي السفارة الأميركية في بغداد عاد مؤقتا إلى الولايات المتحدة، والجزء الآخر نُقل إلى مدينة أربيل الآمنة شمال العراق، فيما نُقل الجزء المسؤول عن إدارة الأنشطة الحيوية في العاصمة العراقية إلى موقع بديل.

وكانت قد أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الهجوم الصاروخي الأخير على المنطقة الخضراء في بغداد تم تنفيذه بشكل شبه مؤكد من قبل مجموعة الميليشيا المارقة المدعومة من إيران.



وحذر الرئيس، دونالد ترامب النظام الإيراني من شن أي هجوم يستهدف أميركيين في العراق، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني الارهابي قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد.

وكتب الرئيس ترامب على تويتر "ضُربت سفارتنا في بغداد بصواريخ عدّة، وهو هجوم خلّف أضرارا مادية فقط. وأضاف انها جاءت: من إيران".

وتابع الآن نسمع حديثا عن هجمات أخرى ضد أميركيين في العراق"، موجّها نصيحة ودية لإيران: إن قُتل أميركي واحد، سأحمّل إيران المسؤولية. وحذّر قائلا فكّروا في الأمر جيدا.

وردا على ترامب، كتب ظريف إيران الإرهابية، في تغريدة تعريض مواطنيك للخطر في الخارج لن يصرف الانتباه عن الإخفاقات الكارثية في الداخل وفق مزاعمه.

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت إطلاق ثمانية صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء التي تقع فيها السفارة الأميركية، وقامت دفاعات السفارة باعتراض الصواريخ. واستُهدفت السفارة الأميركية وغيرها من المواقع العسكرية والدبلوماسية الأجنبية بالعشرات من الصواريخ والعبوات الناسفة الإرهابية منذ خريف العام 2019.

ووفق مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، إن كبار مسؤولي الأمن القومي اجتمعوا بالبيت الأبيض واتفقوا على عدة خيارات لردع أي هجوم يستهدف العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين في العراق.

والمسؤولون هم القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلر وبومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، وقد اتفقوا على "مجموعة متنوعة من الخيارات" ستطرح على الرئيس ترامب، خصوصا وأن الهجمة الإرهابية الأخيرة تضمنت إطلاق نحو 21 صاروخا.

ويرى خبراء، أن تخفيف عدد الموظفين المدنيين بالسفارة إيذان بإعلان قرب الحرب على إيران.

أ.ي