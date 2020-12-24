الملف الإيراني يتصدر جلسة مجلس الأمن الدولي

أعلنت نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي ان على إيران الكف عن الابتزاز والتفاوض على صفقة تشمل برنامجها الصاروخي.



قائلة ان الأسلحة الإيرانية مستمرة في الانتشار في المنطقة المجاورة لإيران وخارجها



كما اوضحت مندوبة فرنسا في مجلس الأمن الدولي ان العالم أمام لحظة مفصلية للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.



فيما اكد مندوب الصين بان اعادة التفاوض على الاتفاق النووي مع إيران لن تسهم في حل الأزمة وعلى جميع الأطراف بذل جهود مضاعفة لإعادة تفعيل خطة العمل المشتركة والتحلي بضبط النفس بشأن الملف النووي الإيراني.







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