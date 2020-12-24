بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 24 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 24 كانون الأول 2020 04:38 م

الملف الإيراني يتصدر جلسة مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن
أعلنت نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي ان على إيران الكف عن الابتزاز والتفاوض على صفقة تشمل برنامجها الصاروخي.

قائلة ان الأسلحة الإيرانية مستمرة في الانتشار في المنطقة المجاورة لإيران وخارجها

كما اوضحت مندوبة فرنسا في مجلس الأمن الدولي ان العالم أمام لحظة مفصلية للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

فيما اكد مندوب الصين بان اعادة التفاوض على الاتفاق النووي مع إيران لن تسهم في حل الأزمة وعلى جميع الأطراف بذل جهود مضاعفة لإعادة تفعيل خطة العمل المشتركة والتحلي بضبط النفس بشأن الملف النووي الإيراني.


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