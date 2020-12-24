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الخميس, 24 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 24 كانون الأول 2020 04:27 م

الاستخبارات: اعتقال ١٣ ارهابيا وضبط ٤٦ صاروخا لاستهداف مؤسسات في الأنبار

الداخلية
أعلنت استخبارات الداخلية، اليوم الخميس، عن القبض على ١٣ ارهابيا وضبط ٤٦ صاروخا في الانبار.

وقالت الداخلية في بيان "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار من ضبط (٤٦ ) صاروخا معدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية، كانت تهدف لإشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين، حيث تم ضبطها بموجب قرارات قضائية، فضلا عن إلقاء القبض على (١٣) مطلوبا وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي بمناطق متفرقة من أقضية القائم، والرمادي، والفلوجة، وعنه".

وأضافت ان "المعتقلين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية الذين عملوا فيها بما يسمى ولايات البركة، والفرات، والأنبار، والفلوجة، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب على السلاح والعلوم الشرعية منفذين من خلال ذلك عدة عمليات إرهابية منها الهجوم على القطعات الأمنية، وقوات الجيش، وتفجير دور المنتسبين، وخطف وقتل أفراد الشرطة، ونصب السيطرات في تلك المناطق، وقد صدقت أقوالهم قضائيا" .

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