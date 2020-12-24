القضاء يتخذ إجراءات بحق 13 مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة

أعلن مجلس القضاء الأعلى ،اليوم الخميس، اتخاذ اجراءات بحق 13 مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة.



وذكر بيان صادر عن القضاء، ان محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال قررت اتخاذ الاجراءات القانونية بحق 13 مصرفا، عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي، ووجود شبهات تتعلق بتزوير الوثائق.



وأضاف البيان، ان "محكمة الرصافة قررت استقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء اخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015.



