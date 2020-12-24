بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 24 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 24 كانون الأول 2020 03:09 م

أول رد من إيران على تهديدات ترامب بشأن استهداف السفارة الأمريكية ببغداد

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في أول رد فعل لها  على توعد الرئيس ترامب بدك إيران  رفضت وزارة اللخارجية  اتهام طهران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف سفارة واشنطن في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده إن "الحكومة الاميركية مسؤولة عن عواقب أي عمل  تقوم به في المرحلة الحالية"، معتبرا "الاتهامات الاميركية ".

واردف بالقول ان "الاتهامات الأميركية لإيران مكررة ولا أساس لها من الصحة"

وبشأن اتهام ترامب حول استهدف السفارة ببغداد قال المسؤول الايراني: "نكرر رفضنا لاستهداف الأماكن الدبلوماسية والسكنية".

وشدد قائلا "على النظام الأميركي استخدام سيناريوهات أكثر منطقية لتبرير فتنة التي يسعى إليها ".

وقالت القيادة المركزية الأميركية،  إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، الأحد، "قامت به بالتأكيد ميليشيا مارقة مدعومة من إيران".

وأكدت القيادة في بيان اليوم الخميس عدم وقوع أي ضحايا أو إصابات بين أميركيين في الهجوم الذي تسبب بأضرار للمباني، مشيرة إلى أنه "كان من الواضح أنه لم يهدف إلى تجنب وقوع إصابات".

وقالت القيادة إن الجماعات التي استهدفت السفارة، "مدعومة من إيران التي توفر لهم الدعم المادي والتوجيهات"، وتابعت أنها "خارجة عن القانون لأنها في الواقع تعمل نيابة عن المصالح والتوجهات الإيرانية"، وهو ما "يشكل خيانة مباشرة للسيادة العراقية".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه "سيحمّل إيران المسؤولية" في حال حدوث هجوم يستهدف أميركيين في العراق، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد.

وأرفق ترامب صورة لصواريخ مع تغريدة على تويتر، قال فيها إن السفارة في بغداد تعرضت الأحد الماضي لهجوم بعدة صواريخ أتت من إيران.

وجاءت تصريحات ترامب بعد اجتماعي لكبار مسؤولي الأمن القومي، الأربعاء، في البيت الأبيض.

وقال ترامب في تغريدته إن "ثلاثة صواريخ فشلت في الإطلاق. خمن من أين أتت: إيران".

وتابع "نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أميركيين في العراق".

وحذر ترامب قائلا "نصيحة ودية لإيران: إذا قتل أميركي فسأحمل إيران المسؤولية. فكروا مليا".
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أخر تعديل: الخميس، 24 كانون الأول 2020 03:18 م
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