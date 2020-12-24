بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 24 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
برهم صالح يستقبل فالح الفياض.. ونشطاء: كيف ينضبط السلاح؟ وميليشيات الحشد الشعبي لا تخضع للدولة! تسريب لمحافظ البنك المركزي ومطالبات بسجنه.. ونشطاء: لو سجن مسؤول واحد لكان العراق في أفضل حال استهداف منزل ناشط مدني بعبوة ناسفة.. ومغردون: إلى متى ستظل ميليشيات إيران تستهدف نشطاء العراق؟ كشف تزوير بمزاد العملة وتهريب الدولار خارج العراق.. نشطاء: الدولة العميقة تهرب الدولار إلى إيران خريجو الهندسة يجددون تظاهراتهم بالبصرة.. ونشطاء: التظاهرات مستمرة حتى تحقيق المطالب عراقيل قد تؤجل الانتخابات المبكرة.. نشطاء: الانتخابات بالعراق هي انتخاب سلطة جديدة بإشراف الدولة العميقة هل إجراء تعديل في حكومة الكاظمي ينقذها من المقصلة؟.. نشطاء: مجرد عملية تخدير فقط للشعب العراقي الفساد في العراق... نشطاء: وصل إلى القمة وميزانية العراق تذهب إلى إيران والمعممين وميليشياتهم وأحزاب السلطة الصدر يحذر من أيادٍ خفية تستهدف الدينار.. ونشطاء: الطوفان الشعبي قادم وستكون أنت وتيارك أول من سيتم إزاحتهم نواب: نحن مع الشعب العراقي.. ونشطاء: فلتعقدوا جلسة طارئة وتلغون قرارات وزير المالية والبنك المركزي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 24 كانون الأول 2020 02:51 م

إحباط مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء والحكومة تدرس تطبيق خطة عسكرية- أمنية

56369616-23f2-489c-a640-488a3ef97bf4 (1)
أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، إفشال عدة مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء، المحصنة ببغداد، والتي تضم مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية ومواقع حكومية.
وتعرضت المنطقة الخضراء، وتحديداً محيط السفارة الأمريكية، لاستهدافات متكررة، كان اعنفها يوم الأحد الماضي.
وأتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، إيران بالوقوف خلف ذلك القصف، ووجه تحذيراً شديداً لها في حال مقتل أمريكي، وسط الحديث عن هجمات مرتقبة لإيران أو أتباعها في العراق إنتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني، بقصف صاروخي امريكي بداية العام الحالي قرب مطار بغداد.
وبهذا الخصوص، أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي لتلفزيون العربية، "نعمل مع البعثات الدبلوماسية لحمايتها في بغداد، كذلك نعمل على خطة أمنية عسكرية لمنع استهداف المنطقة الخضراء".
كما أعلن اعتقال أحد مطلقي الصواريخ تجاه السفارة الأميركية".
وكشفت مصادر عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إغلاق السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بسبب الهجمات التي تعرضت لها الفترة الماضية. 
ورجح موقع أكسيوس الأمريكي، إمكانية نقل السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل، أو إلى قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق، في حالة مغادرة بغداد.
ويأتي هذا الخيار، ضمن خيارات تضعها الإدارة الأمريكية للرد على الهجمات الصاروخية المتكررة من إيران على السفارة الأمريكية في العراق. 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الداخلية

الاستخبارات: اعتقال ١٣ ارهابيا وضبط ٤٦ صاروخا لاستهداف مؤسسات في الأنبار 24 كانون الأول 2020 04:27 م

attack

معلومات استخبارية تكشف عن مخطط لاستهداف قاعدة فكتوريا الأمريكية ببغداد بصواريخ متطورة 24 كانون الأول 2020 03:03 م

الحكم بالسجن 15 عاما على رئيس ديوان الوقف السني الاسبق

الحكم بالسجن 15 عاما على رئيس ديوان الوقف السني الأسبق 24 كانون الأول 2020 10:17 ص

استهداف منزل احد الناشطين في ذي قار بعبوة ناسفة

استهداف منزل احد الناشطين في ذي قار بعبوة ناسفة 24 كانون الأول 2020 10:06 ص

مخدرات

​أسايش أربيل تضبط 41 كيلو جراما من المخدرات في معبر حاج عمران الحدودي مع إيران 22 كانون الأول 2020 11:24 ص

مصطفى الكاظمي

الكاظمي يصف قصف المنطقة الخضراء بأنه عمل إرهابي جبان 22 كانون الأول 2020 10:03 ص

1202021112114447535458

متظاهرون يقطعون عددا من الطرق والجسور في البصرة 20 كانون الأول 2020 10:06 ص

تكثيف أمني

بالصور.. القوات الأمنية تكثف تواجدها أمام عدة دوائر حكومية وسط بغداد 19 كانون الأول 2020 02:45 م

التعليقات