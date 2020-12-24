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الخميس, 24 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 24 كانون الأول 2020 02:47 م

سائرون تدعو الحكومة إلى ربط "إلكتروني" للسيطرة على سوق العملة

ماجدة-التميمي
أكدت كتلة سائرون، يوم الخميس، عن سعي برلماني لتعديل قانون موازنة 2021، فيما دعت الحكومة الى ربط شركات الصيرفة الكترونيا للسيطرة على سوق العملة.
وقالت النائب عن كتلة سائرون ماجدة التميمي في مؤتمر صحفي عقد بمبنى البرلمان بمشاركة نواب الكتلة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ انه كان من المفترض اتباع سياسة كمركية لدعم الإنتاج المحلي وليس خفض قيمة الدينار أمام الدولار، مشيرة إلى أن قرار تخفيض سعر صرف الدينار سبب تداعيات كثيرة ولاسيما ذوي الدخل المحدود.
واضافت التميمي: سنعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع شركائنا عبر تعديل قانون الموازنة بإجراء المناقلات، وندعو الحكومة الى ربط جميع شركات الصيرفة بربط إلكتروني للسيطرة على سوق العملة.
وبينت أن هناك ضرورة لقيام البنك المركزي بإطلاق مبادرات تنموية للحفاظ على سعر صرف الدولار.
ودعت التميمي؛ الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة قرار البنك المركزي، مشددة على الحكومة بأن تقوم باستيراد المواد الغذائية والتجارية وضخها ضمن مفردات البطاقة التموينية.
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