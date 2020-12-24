تحذيرات من التحالف الإخواني الإيراني.. وإسرائيل تصادر أموال الملالي إلى حماس الإخوانية؟

رغم الخلاف العقائدي والمذهبي بين نظام الملالي الإيراني، وحركة حماس الإخوانية، إلا أن الأخيرة تلعب بكل الشعارات، فمن «العروبية» إلى «الدينية» يغير قادة حماس جلودهم في سبيل الحصول على الأموال.

وتتحصل الحركة الظلامية على تمويلات من إيران وقطر وغيرها من التنظيمات الرجعية، وهو ما جعل إسرائيل تصادر مبالغ مالية هائلة كانت قادمة للحركة من إيران.

آخر الضربات التي وجهت لإيران وحماس كانت مصادرة ٤ ملايين دولار حيث وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي أمرا بمصادرة المبلغ بعد تحويله للحركة.

وكشفت تقارير إسرائيلية عن الهدف من أموالٌ طهران، حيث كانت الحركة تتطلع لتطوير البنية التحتية العسكرية بما في تصنيع الأسلحة ورواتب موظفيها وقياداتها، وفق ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست.

ونفذ قرار المصادرة بعد توصية قدمها المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب قدمت لوزير الدفاع الإسرائيلي.وفي تفاصيل القرار، قالت وزارة الدفاع إن المبلغ كان يهدف إلى تطوير البنية التحتية لحماس في غزة ، بما في ذلك إنتاج الأسلحة ودفع رواتب عناصر الحركة

وتطرح الوقائع تساؤلات حول أسباب تمويل الملالي لهذه الحركات الانفصالية، رغم الانتكاسة التي يعيشها الشعب الايراني، بسبب التراجع الاقتصادي.ويرى مراقبون أن النظام الإيراني لم يعد يعبأ بالشعب وسخر مدخراته وثروات البلاد لخدمة أهدافه التوسعية.

وتسعى طهران من خلف هذا التمويل إلى المحافظة على ذراعها الخبيث في المنطقة العربية، والذي تستخدمه لخدمة مصالحها، حتى ولو على حساب الأمن العربي والفلسطيني.

وبالعودة لأموال حماس المصادرة، تكشف التحقيقات أن دخول الأموال كان سيتم عبر رجل الأعمال الفلسطيني من قطاع غزة زهير شملّخ الذي يمتلك شركة المتحدون للصرافة.ولم تكن هذه المرة الأولى حيث سبق وأن وقعت قرارت مشابهة بحق الشركة، وهو ما دفع شملخ إلى تغير اسم الشركة لاخفاء علاقتها بحماس.

الجانب هذه الممارسات تؤمن حماس دخول التمويل للقطاع عبر الأنفاق أو عبر الشركات الوهمية، إلا أن أنظمة التتبع الحديثة سببت متابع لممولي الحركة الإخوانية.

وتأخذ دول الخليج المعلومات التي توصلت لها السلطات المصرية مؤخراً بشأن مخططات تنظيم الإخوان بجدية كبيرة وتعامل أشد مما سبق مع هذا التنظيم الحربائي المراوغ، فقد أكدت المعلومات بعد القبض على عدد من كبار رؤوس التنظيم في مصر وجود تشكيل إخواني من عناصر «شديدة الخطورة» لإقامة مشاريع تخريبية في الخليج، ونقل أموال كبيرة إلى إيران مؤخراً.

لقد تكيف تنظيم الإخوان مع العمل السري منذ نشأته، وبالتالي لن يكون حظره ومحاصرته وتصنيفه كتنظيم إرهابي عائقاً له عن استمرار نشاطه بأساليب متنوعة يجيدها بحسب طبيعة المراحل، وسيكون وهماً كبيراً الاعتقاد بأن التنظيم أوقف نشاطه بسبب الحصار الذي يتعرض له الآن، وبالنسبة لنشاط التنظيم في الخليج فإنه معروف وواضح منذ زمن طويل، ولم ولن يتوقف طالما الكثير من كوادر ترتيبه الهرمي تتمتع بالحرية وتمارس نشاطها ومحتفظة ببيعتها وولائها للتنظيم، لكن الخطورة الجديدة تتمثل الآن في إحياء وتنشيط التعاون بين التنظيم وإيران. التنظيم يعي جيداً صعوبة قيامه الآن بنشاط مباشر، ولذلك لجأ إلى حليفه القديم النظام الإيراني الذي يجاهر بعدائه ويمارس تخريبه العلني في دول الخليج، أي أنه سينفذ المخطط الإخواني بالنيابة معتمداً على المعلومات التي يملكها التنظيم وخططه وبرنامجه وأمواله الكبيرة، فطالما العمل من الداخل أصبح محفوفاً بصعوبات فليكن من الدولة الأقرب لدول الخليج، والتي تتماهى مع التنظيم في أيديولوجيته وعدائه وتمثل الوجه الآخر للفكر الثوري الإرهابي التدميري، كشكل من أشكال التكتيك المرحلي لاستمرار نشاط التنظيم.

هذا التعاون الإخواني الإيراني في غاية الخطورة، ويجب الانتباه الشديد له والحذر الأشد منه، وإذا كان قد تم تعطيل بعض الرموز الإخوانية المعروفة فإن التشكيل الهرمي للتنظيم يحرص في كل الأزمات التي تعترضه على ضمان استمرار نشاطه عبر كوادر تنزوي في الظل، وها هي مصر رغم حربها القوية على التنظيم منذ عام 2013 ما زالت تكتشف بين وقت وآخر رموزاً إخوانية كبيرة تدير نشاطات ضخمة وخطيرة لصالح التنظيم.