محتجون من خريجي الهندسة يغلقون شركتي «نفط وغاز» في البصرة للمطالبة بالتعيين

لا تزال أزمة البطالة تعصف بخريجي العراق، والشباب يطمعون في تعينهم في المؤسسات الحكومية ، معبرين عن مطالبهم بالاحتجاجات الاعتصامات المتواصلة، والتي تأتي تزامناً مع تفاقم الأزمات الطاحنة التي تضرب العراق، بسبب إرهاب داعش من جهة، وتطرف الميليشيات، والوصاية الإيرانية، من جهة أخرى.



صباح اليوم الخميس، أغلق خريجو كليات الهندسة في محافظة ‎البصرة الشركة النفطية وتعبئة الغاز، كخطوة تصعيدية للمطالبة بالتعيين.



واحتشد العشرات من خريجي كليات الهندسة، صباح اليوم، أمام شركتي النفط وتعبئة الغاز، مطالبين بالتعيين، إلا أن الحكومة العراقية لم تلقي لهم بالًا، الأمر الذي دفع المحتجون لإغلاق مقر الشركتين.



وحسب مصادر ، فإن خريجي كليات الهندسة، أغلقو شركتي المنتجات النفطية وتعبئة الغاز، ومنعوا موظفي الشركتين من الدخول كإجراء تصعيدي لتلبية مطالبهم التي ينادون بها منذ أربعة أشهر.



وعلى مدار عام كامل، يواصل العراقيون احتجاجاتهم مطالبين بالتعيين ورفع الأجور والرواتب، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة التي يمر بها العراق، يأتي ذلك تزامنًا مع انعقاد ثورة تشرين العراقية، والمناعة في أكتوبر 2019، رفضا للإرهاب والتطرف والوصاية الإيرانية.



ورغم الاحتجاجات المتواصلة، لاتزال الأزمات التي تقود الشعب العراقي للتظاهر، كما هي دون أي تقدم يُذكر، حتى بات العراق غارقا في البؤس والفقر.