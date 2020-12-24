بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 24 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
برهم صالح يستقبل فالح الفياض.. ونشطاء: كيف ينضبط السلاح؟ وميليشيات الحشد الشعبي لا تخضع للدولة! تسريب لمحافظ البنك المركزي ومطالبات بسجنه.. ونشطاء: لو سجن مسؤول واحد لكان العراق في أفضل حال استهداف منزل ناشط مدني بعبوة ناسفة.. ومغردون: إلى متى ستظل ميليشيات إيران تستهدف نشطاء العراق؟ كشف تزوير بمزاد العملة وتهريب الدولار خارج العراق.. نشطاء: الدولة العميقة تهرب الدولار إلى إيران خريجو الهندسة يجددون تظاهراتهم بالبصرة.. ونشطاء: التظاهرات مستمرة حتى تحقيق المطالب عراقيل قد تؤجل الانتخابات المبكرة.. نشطاء: الانتخابات بالعراق هي انتخاب سلطة جديدة بإشراف الدولة العميقة هل إجراء تعديل في حكومة الكاظمي ينقذها من المقصلة؟.. نشطاء: مجرد عملية تخدير فقط للشعب العراقي الفساد في العراق... نشطاء: وصل إلى القمة وميزانية العراق تذهب إلى إيران والمعممين وميليشياتهم وأحزاب السلطة الصدر يحذر من أيادٍ خفية تستهدف الدينار.. ونشطاء: الطوفان الشعبي قادم وستكون أنت وتيارك أول من سيتم إزاحتهم نواب: نحن مع الشعب العراقي.. ونشطاء: فلتعقدوا جلسة طارئة وتلغون قرارات وزير المالية والبنك المركزي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 24 كانون الأول 2020 12:19 م

نقابة الصيادلة تقر بارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 20 بالمئة بسبب ارتفاع الدولار

ادوية

أقرت نقابة الصيادلة بارتفاع أسعار الأدوية في الاسواق بنسبة 20 بالمئة، مؤكدة انها لا تستطيع محاسبة الصيدليات او الزامها بأي اجراء.


وقال النائب الثاني للنقيب الدكتور امجد حسيب: ان نحو 90 بالمئة من الادوية الموجودة بالقطاع الخاص او في المستشفيات او العيادات الشعبية والمراكز الصحية، مستوردة ومن مناشئ مختلفة، لان المعامل الدوائية في البلاد لا تستطيع ان تلبي احتياجات السوق المحلية
واضاف ان طريقة التعامل مع هذه الشركات عند شراء الادوية عن طريق وكلائها الموجودين بالعراق والمكاتب العلمية، يكون بأسلوب الدفع بالدولار، اضافة الى دخول المواد بسلسلة بيع معينة من المكتب الاعلامي الدوائي الى المذخر الذي بدوره يبيعه بالعملة الصعبة، مشيراً الى ان المعامل المحلية تأثرت بارتفاع الدولار كون موادها الاولية الخام مستوردة.

 واوضح  ان التضارب الذي حصل مؤخراً بسعر الدولار، اثر في سعر الدواء وحقق زيادة تصل من 17.5 الى 20 بالمئة، ما اضطر المستورد الى رفع اسعاره وكذلك صاحب المذخر على الصيدلية،  التي رفعت سعر الدواء على المواطن البسيط، ما انعكس بشكل سلبي عليه، مستبعداً وجود اي دور للصيدلي او صاحب المكتب او المذخر بهذا الموضوع، مشيراً الى ان دور النقابة مراقبة اي ارتفاع لا يتناسب مع هذه النسبة.
 واكد ا ان قرار رفع اسعار الصرف جاء مباغتاً ومفاجئاً، ولهذا لم تستطع النقابة محاسبة الصيدلاني او الزامه بإجراءات تفوق طاقته، منوها بأنه اذا خسر الصيادلة او اضطروا الى اغلاق صيدلياتهم او العزوف عن العمل، فالمتضرر الاول من ذلك هو المريض، لافتا الى استمرار النقابة بمتابعتها ورصد الحالات غير الطبيعية بالارتفاع.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محتجون يغلقون شركتي «نفط وغاز» بالبصرة

محتجون من خريجي الهندسة يغلقون شركتي «نفط وغاز» في البصرة للمطالبة بالتعيين 24 كانون الأول 2020 12:24 م

قطع الإنترنت

الاتصالات: لا ارتفاع في أسعار الإنترنت 24 كانون الأول 2020 11:52 ص

طلال-الزوبعي

الجبهة العراقية ترحب بقرار القضاء إسقاط التهم ضد النائب طلال الزوبعي 24 كانون الأول 2020 11:50 ص

علاء الربيعي

نائب: هيئة الإعلام تمنع تأسيس شركة اتصالات وطنية للاستفادة من فساد الشركات الحالية 24 كانون الأول 2020 10:34 ص

وزارة الصناعة

الاقتصاد النيابية تدعو الكاظمي إلى فتح ملفاتها : متنفذون يتحكمون بقرارات وزارة الصناعة وشركاتها 24 كانون الأول 2020 10:12 ص

باسم خزعل

نائب يتهم محافظ البنك المركزي بتمكين أحد المصارف من الاستحواذ على مزاد بيع العملة 24 كانون الأول 2020 10:08 ص

2422019361214النائب حسين العقابي

القانونية النيابية: النفط لم تسلم ايراد المشتقات لخزينة الدولة 23 كانون الأول 2020 11:02 ص

محاسن حمدون

المالية النيابية تكشف عن اجتماع الكاظمي برؤساء الكتل قبل قرار رفع الدولار 23 كانون الأول 2020 11:00 ص

التعليقات