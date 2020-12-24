نقابة الصيادلة تقر بارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 20 بالمئة بسبب ارتفاع الدولار

أقرت نقابة الصيادلة بارتفاع أسعار الأدوية في الاسواق بنسبة 20 بالمئة، مؤكدة انها لا تستطيع محاسبة الصيدليات او الزامها بأي اجراء.





وقال النائب الثاني للنقيب الدكتور امجد حسيب: ان نحو 90 بالمئة من الادوية الموجودة بالقطاع الخاص او في المستشفيات او العيادات الشعبية والمراكز الصحية، مستوردة ومن مناشئ مختلفة، لان المعامل الدوائية في البلاد لا تستطيع ان تلبي احتياجات السوق المحلية

واضاف ان طريقة التعامل مع هذه الشركات عند شراء الادوية عن طريق وكلائها الموجودين بالعراق والمكاتب العلمية، يكون بأسلوب الدفع بالدولار، اضافة الى دخول المواد بسلسلة بيع معينة من المكتب الاعلامي الدوائي الى المذخر الذي بدوره يبيعه بالعملة الصعبة، مشيراً الى ان المعامل المحلية تأثرت بارتفاع الدولار كون موادها الاولية الخام مستوردة.



واوضح ان التضارب الذي حصل مؤخراً بسعر الدولار، اثر في سعر الدواء وحقق زيادة تصل من 17.5 الى 20 بالمئة، ما اضطر المستورد الى رفع اسعاره وكذلك صاحب المذخر على الصيدلية، التي رفعت سعر الدواء على المواطن البسيط، ما انعكس بشكل سلبي عليه، مستبعداً وجود اي دور للصيدلي او صاحب المكتب او المذخر بهذا الموضوع، مشيراً الى ان دور النقابة مراقبة اي ارتفاع لا يتناسب مع هذه النسبة.

واكد ا ان قرار رفع اسعار الصرف جاء مباغتاً ومفاجئاً، ولهذا لم تستطع النقابة محاسبة الصيدلاني او الزامه بإجراءات تفوق طاقته، منوها بأنه اذا خسر الصيادلة او اضطروا الى اغلاق صيدلياتهم او العزوف عن العمل، فالمتضرر الاول من ذلك هو المريض، لافتا الى استمرار النقابة بمتابعتها ورصد الحالات غير الطبيعية بالارتفاع.

