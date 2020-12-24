بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 24 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 24 كانون الأول 2020 11:52 ص

الاتصالات: لا ارتفاع في أسعار الإنترنت

قطع الإنترنت

نفت وزارة الاتصالات وجود ارتفاع في أسعار خطوط الإنترنت، متوعدة المستغلين من الشركات واصحاب الابراج بالمحاسبة القانونية,
وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني: إنَّ «الوزارة لا تتأثر بتغيير سعر الصرف لا سيما أنها تتعامل بالدينار.

وأضاف «إذا كان هناك استغلال من قبل أصحاب الأبراج والشركات متخذين من تغيير سعر الصرف وسيلة لرفع الأسعار، فسنبدأ بمحاسبتهم وفق القانون.
وكانت وزارة الاتصالات، قد أكدت في وقت سابق أن أجور البنى التحتية لمزودي خدمة الانترنت باقية في الوقت الحاضر ولن تتغير مع تغيير سعر الصرف.
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