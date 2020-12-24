الجبهة العراقية ترحب بقرار القضاء إسقاط التهم ضد النائب طلال الزوبعي

رحبت الجبهة العراقية، بأصدار القضاء العراقي حكمه النهائي في اسقاط وبطلان جميع التهم الكيدية التي وجهها البعض ممن سمتهم المتصيدين في الماء العكر بحق النائب طلال الزوبعي.



وقالت الجبهة في بيان صحفي ان: الجبهة في الوقت الذي ترحب فيه بقرار القضاء العراقي اسقاط التهم الكيدية التي حاكها بعض المتصيدين بالماء العكر ضد النائب طلال الزوبعي، فأنها تؤكد على ان القضاء كان ما زال وسيبقى هو صمام الامان والحامي للحقوق العامة والخاصة والمتصدي لمافيات الفساد التي تستهدف كل من يحاول كشف فسادها ومؤامراتها على الشعب العراقي وثرواته.