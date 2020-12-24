نائب: من حق البرلمان رد الموازنة للحكومة قبل القراءة

أكد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا ،احقية البرلمان برفض موازنة 2021 قبل القراءة من حيث المبدأ واعادتها الى مجلس الوزراء، مبينة ان الموازنة مليئة بالمغالطات والاشكالات.

وقال ميرزا ان “مجلس النواب يمتلك صلاحية المناقلة بين الابواب الخاصة بالموازنة وله الحق قانونيا التخفيض بالإنفاق.

واضاف ان “الدستور وقانون الادارة المالية يتيح للمجلس اعادة الموازنة الى الحكومة ورفضها من حيث المبدأ قبل قراءتها لإعادة النظر لها.

واوضح ميرزا ان “الاشكاليات في الموازنة مثيرة وغريبة”، لافتا الى ان “الحكومة تتحدث عن عجز وعن تخفيض برواتب الموظفين ومن باب اخر هناك تضخم بالاتفاق في ابواب اخرى.