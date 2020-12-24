نائب: هيئة الإعلام تمنع تأسيس شركة اتصالات وطنية للاستفادة من فساد الشركات الحالية

اتهم عضو لجنة الخدمات النيابية، علاء الربيعي هيئة الاعلام والاتصالات بمنع تأسيس شركة وطنية للاتصالات ووضع المعرقلات رغم صدور قرار نيابي يلزمها بتأسيس الشركة، عازيا الامر لإبقاء الساحة لشركات الاتصال الحالية والاستفادة من فسادها.



وقال الربيعي ان “هناك قرارا نيابيا صدر في وقت سابق يلزم هيئة الاعلام والاتصالات بتأسيس شركة وطنية عراقية للاتصالات في العراق.





واضاف ان “هيئة الاعلام لم تتقدم اي خطوة بهذا الشأن وتضع المعرقلات لتأسيس اي شركة وطنية “، مشيرا الى ان “الهدف منها ابقاء الشركات الحالية محتكرة الساحة العراقية والاستفادة من فسادها”.



واوضح ان “عدد المشتركين لدى شركات الهاتف النقال في العراق بلغ 38 مليون مشترك “، لافتا الى انه “بهذا العدد من المشتركين وحجم الارباح مفترض ان تكون خدمات تضاهي جميع دول العالم”.

وتابع ان “عدد المشتركين العراقيين يعادل مشتركي اكثر من اربع دول ومن دون اي خدمات على ارض الواقع”.