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الخميس, 24 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 24 كانون الأول 2020 10:32 ص

سلام الشمري: خطوة الحكومة بخفض قيمة الدينار أمر سلبي توجب المحاسبة

سلام الشمري

أعلن النائب  سلام الشمري عن تأييده لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب في مجلس النواب، مؤكدا ان خطوة الحكومة بخفض قيمة الدينار امر سلبي توجب المحاسبة.
وقال الشمري في بيان إنه “لايمكن تبرير هذا العمل من اجل الاقتصاد وانعاشه في ظل الضرر الكبير الذي اصاب غالبية الشعب وبمستويات مختلفة.
واضاف الشمري ان “استضافة رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي امر ضروري لايضاح خطواتهم الاخيرة وعدم التبرير بتصريحات ومواقف غير مقنعة.
وشدد الشمري على “ضرورة اتخاذ موقف نيابي واضح يعبر فيه عن الرفض لهذه الخطوات والتي تضر الشعب وتنفع البعض.
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