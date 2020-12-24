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الخميس, 24 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 24 كانون الأول 2020 10:17 ص

الحكم بالسجن 15 عاما على رئيس ديوان الوقف السني الأسبق

الحكم بالسجن 15 عاما على رئيس ديوان الوقف السني الاسبق
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، ، حكما بالسجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة على رئيس ديوان الوقف السني الاسبق  بتهمة  الاضرار العمد باموال  الوقف.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان:" أن محكمة جنايات الكرخ قضت بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على المتهم الهارب رئيس ديوان الوقف السني الاسبق، عن جريمة شراء عقار بمبلغ ستة مليارات وسبعمائة وستة وستين مليون وخمسمائة واربعة وعشرين الف دينار وتعمده الاضرار باموال الجهة التي يعمل فيها خلافا لاحكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981".

واشار إلى:" أن سعر العقار وحسب ماورد بكتاب مديرية التسجيل العقاري هو ملياران ومئة وسبعة ملايين دينار قاصدا المنفعة الشخصية من هذه العملية".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكمها وفقا لاحكام المادة 318 من قانون العقوبات
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