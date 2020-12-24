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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 24 كانون الأول 2020 10:14 ص

المالية النيابية: سنستخدم صلاحياتنا في تغيير ما نراه مناسبا في الموازنة

المالية-النيابية (1)

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، عزمها تمرير قانون الموازنة خلال شهر كانون الثاني المقبل من دون تأخير،  مشيرة  إلى عزمها استخدام صلاحياتها في تغيير ما تراه مناسباً في الموازنة، وإجراء المناقلات الضرورية.

وقال عضو اللجنة، أحمد الحاج رشيد، إن “مشروع الموازنة يعبر عن رأي الحكومة للسياسة المالية، وبالتالي إذا كانت الحكومة جادة بإجراء الإصلاحات؛ فإننا كنواب سوف نبارك لها هذه الجهود، ولكن إذا كان عملها مجرد ترقيعات فإننا سوف نعود إلى المربع الأول”.


وأضاف أن “اللجنة المالية سوف تستخدم صلاحياتها في تغيير ما تراه مناسباً في الموازنة، وإجراء المناقلات الضرورية”، مؤكداً “عزم اللجنة تمرير الموازنة خلال شهر كانون الثاني المقبل من دون تأخير”.


وأكد رشيد أن “اللجنة المالية لن ترضى بأن تزيد الأعباء على الموظف، وستكون لأعضاء اللجنة آراؤهم بهذا الخصوص”.


من جانبه قال النائب جمال كوجر ان إقرار الموازنة سوف يأخذ نقاشات موسعة ودقيقة من قبل اللجنة.
 واوضح: ان ” مشروع قانون موازنة 2021 سيحظى بتدقيق ومناقشات مستفيضة من قبل اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب، وذلك لحساسية الظرف الاقتصادي الذي يمر به العراق”.


 واشار الى  ان “موازنة العام المقبل يجب ان تراعي الطبقات الفقيرة، وكذلك تفعيل المشاريع الاستثمارية التي من شأنها ستساعد في رفد الواردات للخزينة بالمستقبل القريب”.
وأوضح كوجر أنه “في حال عدم اقتناع اللجنة المالية بأغلب بنود الموازنة والتي تتطلب مراجعة وتعديل من قبل الحكومة فبالتأكيد سيتم ارجاعها للحكومة، وبالتالي سوف يتمتع مجلس النواب بعطلته التشريعية، ولذلك سوف يتأخر إقرارها الى نهاية شهر شباط من العام المقبل”.
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