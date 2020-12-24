نائب يتهم محافظ البنك المركزي بتمكين أحد المصارف من الاستحواذ على مزاد بيع العملة

اتهم النائب المستقل باسم خزعل، محافظ البنك المركزي بانه مَكّن احد المصارف من الاستحواذ على مزاد بيع العملة، لافتا الى ان مصالح الشعب وحقوقه أصبحت رهينة سلطة الأحزاب السياسية التي تسيطر على البنك المركزي والمصارف الأخرى.



وقال خزعل ان “هناك معلومات مؤكدة عن تورط محافظ البنك المركزي باتخاذ اجراءات تمكن احد المصارف من الاستحواذ على نسبة كبيرة من مزاد بيع العملة”.

وأضاف ان “الشعب خاضع لسياسة البنك المركزي الذي تسيطر عليه الأحزاب السياسية، فضلا عن سيطرتها على المصارف العراقية”.



واوضح ان “مصالح وحقوق الشعب تقع تحت سلطة وسطوة الأحزاب، وتقع في اخر اهتمامات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، لافتا الى ان “سياسة البنك المركزي تحددها شخصية غير متخصصة بالمجال الاقتصادي او المالي”.

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