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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 24 كانون الأول 2020 01:17 ص

الصواريخ مصدرها إيران.. الرئيس ترامب في طريقه لدكّ طهران.. ومصادر تؤكد: قرب إغلاق السفارة

ترامب

البيت الأبيض يبحث خيارات لردع إيران ووكلائها في العراق 

لم يوفي مصطفى الكاظمي بوعوده. ولم يستطع أن يردع إيران أو بالأحرى ميليشياتها العميلة المجرمة في البلاد وعليه أن يتحمل النتيجة.
 هكذا قال خبراء لـ"بغداد بوست"، في أعقاب التغريدة التي نشرها الرئيس ترامب على صفحته على موقع تويتر وقال: الصواريخ التي أطلقت على السفارة الامريكية مصدرها ايران وعرض صورا لها وهو ما ينسف الروايت الكاذبة لعصابات الملالي بانه ليسوا مسؤولين.


وحذر الرئيس دونالد ترمب، إيران، من هجمات تطال الأميركيين في العراق.
وغرد على "تويتر"، تعرضت سفارتنا في بغداد يوم لهجوم بعدة صواريخ، وثلاثة من الصواريخ لم تنطلق. وأرفق الرئيس بالتغريدة صورة لثلاثة صواريخ، وتابع: الصواريخ مصدرها إيران. تتردد أقاويل عن هجمات إضافية ضد أميركيين في العراق. نصيحة لإيران، إذا قُتل أميركي واحد، فسأحمّل إيران المسؤولية.
وأفاد مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، أن مسؤولين بارزين في الأمن القومي اجتمعوا بالبيت الأبيض لبحث عدة خيارات لردع إيران ووكلائها عن مهاجمة العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين في العراق. وقال إن مسؤولي الأمن القومي "اتفقوا على عدة خيارات لطرحها على الرئيس الأميركي دونالد ترمب قريبا".
وكشف المسؤول أن "وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، والقائم بأعمال وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين كانوا حاضرين خلال المناقشات بشأن إيران.
ويأتي ذلك في ظل توجه لتقليص القوات الأميركية في العراق، وفي 10 ديسمبر، الذي وافق الذكرى الثالثة لهزيمة تنظيم داعش في العراق، أكد السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولير، أن المرحلة التالية للولايات المتحدة في العراق هي تقليص وجودها العسكري. وقالت سفارة أميركا في بغداد عبر بيان: "تُقلص الولايات المتحدة وجودها العسكري، بينما تأخذ قوات الأمن العراقية زمام المبادرة بشكل متزايد في القتال ضد فلول داعش الارهابي. ولفت إلى أن "التحالف سيستمر في تقديم المشورة والمساعدة لعمليات قوات الأمن العراقية ضد داعش بناءً على طلب حكومة العراق".


في السياق ذاته كشفت مصادر، أن الولايات المتحدة الامريكية في طريقها لإغلاق سفارتها في العاصمة بغداد، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء، شنتها فصائل إرهابية تدعمها إيران، وفق ما نقل موقع أكسيوس الأميركي، عن مصدرين مطلعين على المناقشات.
وتأتي هذه الخطوة، من بين عدة خيارات قيد الدراسة، لمواجهة نفوذ إيران في العراق، حيث تؤدي السفارة دورا محوريا في دعم الحكومة العراقية التي يقودها مصطفى الكاظمي. وقد استهدفت ثلاثة صواريخ على الأقل، مساء الأحد، مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، مما أثار مخاوف من تجدد الاضطرابات مع اقتراب الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الإرهابي قاسم سليماني، في غارة أميركية قرب مطار بغداد في يناير الماضي.
وقال مراقبون، ان تغريدة الرئيس ترامب بعد اجتماع اليوم في البيت الأبيض يؤكد وجود عمل وشيك ضد إيران.
أ.ي

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أخر تعديل: الخميس، 24 كانون الأول 2020 01:19 ص
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