قبيل ساعات من العاصفة.. اجتماع في البيت الأبيض لبحث خيارات "ردع إيران"

مسؤولو الأمن القومي اتفقوا على عدة خيارات لطرحها على الرئيس دونالد ترامب قريبا



فيما يؤكد الأنباء المتداولة منذ عدة أسابيع عن ضربة أمريكية مدمرة لإيران، تتزامن مع عبور غواصة نووية للخليج العربي ومرور حاملة طائرات وقاذفات بي52. كشف مسؤولون بالأمن القومي الأمريكي، أن اجتماعا عقد بالبيت الأبيض اليوم لبحث خيارات ردع إيران. ولفتوا انهم جهزوا قائمة بهذه الخيارات توضع قريبا على مكتب الرئيس ترامب.

وأكد مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، إن مسؤولين بارزين في الأمن القومي اجتمعوا بالبيت الأبيض، لبحث خيارات عدة لردع إيران ووكلائها عن مهاجمة العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين في العراق.

وذكر المسؤول: وزير الخارجية والقائم بأعمال وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين كانوا حاضرين خلال المناقشات بشأن إيران. وتابع: مسؤولو الأمن القومي اتفقوا على عدة خيارات لطرحها على الرئيس دونالد ترامب قريبا. ويأتي هذا الاجتماع بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الأميركية لأول مرة عن عبور غواصة نووية مضيق هرمز رفقة سفن حربية أخرى.



وقال مسؤول في البنتاغون، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن مرور هذه الغواصة رسالة إلى طهران والتزام من واشنطن بحماية حلفائها.

وذكر المصدر أن الغواصة "يو إس إس جورجيا" التي دخلت إلى الخليج مزودة بأكثر من 150 صاروخ من طراز "توماهوك".

واستهدفت السفارة الأميركية عدة صواريخ خلال الفترة الماضية، مما سبب أضرارا مادية. وكانت تقارير استخباراتية أميركية قد حذرت من أن مجموعات مسلحة مدعومة من إيران سوف تلجأ إلى تنفيذ أعمال إرهابية في الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الارهابي، قاسم سليماني.



وأكد قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي إن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل سليماني.

وشدد قائد القيادة المركزية الأميركية (سانتكوم) لعدد محدود من الصحافيين، نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا والدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ونحن مستعدون للرد إن اقتضى الأمر".



وأكد قائد "سانتكوم" أنه زار بغداد حيث التقى قائد قوات التحالف الدولي الجنرال الأميركي بول كالفيرت، ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله. وأفاد أنه زار أيضا سوريا للقاء القوات الأميركية في قاعدة التنف (جنوب) الواقعة في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق.

وقال مراقبون، إن الاجتماع في البيت الأبيض هدفه وضع الخطط لمواجهة الإرهاب الإيراني. وأن الإدارة الأمريكية قد ودعت الدبلوماسية مع إيران للأبد. والقادم دك الملالي ومعسكرات الحرس الثوري الإيراني.

أ.ي