29 عملية قتل و30 محاولة اغتيال.. فاتورة باهظة يدفعها نشطاء العراق.. تغول ميليشيات إيران وعجز الكاظمي

خبراء: استمرار الاغتيالات وصمة عار في وجه حكومة عاجزة غير قادرة على فرض الأمن



طالب خبراء، حكومة الكاظمي بوقفة أمام الانفلات الأمني الذي ليس له آخر. وكشفوا انه تم اغتيال نحو 29 ناشطا بارزا في العراق، و30 محاولة اغتيال، ما يدفع بالبلد الى آتون حرب أهلية مسعورة بقيادة عصابات إيران.

وحملوا الكاظمي المسؤولية التامة عما حدث، وحذروا من تداعيات ذلك على الوضع في العراق.

ورغم خفوت الانتفاضة، لم تنته عمليات ترهيب نشطاء الحراك الاحتجاجي في العراق وقتلهم واختطافهم وإخفائهم قسريا، وذلك على الرغم من خفوت الانتفاضة الشعبية التي قادوها وشاركوا فيها انطلاقا من أكتوبر سنة 2019 لتتواصل حتى قرابة منتصف سنة 2020.



ورغم وعيد الحكومة، بإنهاء الظاهرة ومحاسبة المسؤولين عنها، إلاّ أنّ الإفلات من العقاب مازال هو السمة المهيمنة على قضايا ترهيب النشطاء العراقيين وقتلهم، الأمر الذي شجّع الجهة أو الجهات التي تقف وراء الظاهرة على التمادي فيها. وغالبا ما تُنسب عمليات تهديد النشطاء وتصفيتهم جسديا واختطاف بعضهم إلى الميليشيات الشيعية المرتبطة بالأحزاب الحاكمة في البلد، نظرا لأن الانتفاضة هدّدت النظام السياسي الذي تقوده تلك الأحزاب واستهدفته بشكل مباشر كونه نظاما فاسدا يتحمّل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع العراق من سوء على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية وحتّى الأمنية.

ووثّقت تقارير حقوقية، ارتفاعا في وتيرة قتل النشطاء في العراق خلال الأشهر الأخيرة بواقع 29 عملية قتل و30 محاولة اغتيال منذ شهر أغسطس الماضي وإلى حدّ ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى تواصل الغموض حول مصير عدد آخر من النشطاء المغيّبين، وقيام جهات مجهولة باختطاف سبعة آخرين خلال شهر نوفمبر الماضي.



وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، ثامر ياسين الشمري، "للعرب": لاحظنا ارتفاعا في وتيرة قتل واعتقال النشطاء، وكذلك اعتقال الصحافيين، وذلك في انتهاكات تدخل في دائرة قمع الأصوات بسبب مشاركة أصحابها في احتجاجات أو إدلائهم بتصريحات أو ظهورهم في نشاط مدني.

ونقل موقع رووداو الإخباري، عن الناشط علي طاهر قوله إنّ مرتكبي هذه الانتهاكات يحاولون توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى المتظاهرين والساخطين وتهديدهم، فهناك مغيبون أو معتقلون أو مختطفون أو قتلى، وعددهم كبير يبلغ العشرات، وهذه الحوادث وقعت في كل مكان من شمال العراق إلى جنوبه لكنها تتركز في الوسط والجنوب.

ورغم تعهد حكومة الكاظمي بالتصدي والوقوف امام الظاهرة إلا أنها في تزايد مستمر.

وقال مراقبون، إن فاتورة الفوضى تتزايد في ظل صمت تام وانهيار للوضع يكاد ينجرف للحرب الأهلية.

أ.ي