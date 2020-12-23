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الأربعاء, 23 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 23 كانون الأول 2020 09:11 م

برهم صالح يستقبل فالح الفياض.. ونشطاء: كيف ينضبط السلاح؟ وميليشيات الحشد الشعبي لا تخضع للدولة!

برهم صالح وفالح الفياض

شن نشطاء عراقيون، هجوما عنيفا على رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي استقبل فالح الفياض رئيس هيئة ميليشيا الحشد الشعبي لمناقشة حماية البعثات الدبلوماسية وضبط السلاح المنفلت.

وتساءل نشطاء، كيف ينضبط السلاح؟ ولديكم حشد مكون من ميليشيات إرهابية مسلحة لا تخضع للدولة العراقية بل تخضع لملالي إيران.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، "بحث المستجدات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز الامن والاستقرار وضبط السلاح المنفلت وحماية السلم المجتمعي والامن العام".

وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على ان تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في منع الاعمال الخارجة عن القانون يمثل حاجة ملحة، مع ضرورة حماية امن وممتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية من الاعتداءات التي تمثل استهدافا لسيادة البلد واستقراره".

كما جرى، وفقا للبيان، "التأكيد على أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن الاثنين الماضي عن اعتقال أشخاص يشتبه بصلتهم في القصف الذي طال المنطقة الخضراء الاحد الماضي، مع "إيقاف" مسؤولين عن قواطع أمنية وزجهم في السجن، فيما شدد قائلا "لن نقبل بأي اعتداء على البعثات الدبلوماسية".

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها في تلك المنطقة، وقواعد عسكرية ينتشر فيها الجنود الأمريكيون.

من جانبه، قال المحلل السياسي، شاهو القرةداغي، إن رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض تعزيز سلطة الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية.

وتساءل، هل هناك أي نقاط مشتركة بين السيد فالح الفياض وبين تعزيز سلطة الدولة؟!، كيف يمكن لمن يدير دولة داخل الدولة أن يساهم في تعزيز سلطة الدولة أصلا؟.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على لقاء الرئيس برهم صالح مع رئيس ميليشيا الحشد الشعبي فالح الفياض:

وقال حساب، "@NKameesy"، " كيف ينضبط السلاح؟ ولديكم حشد مكون من ميليشيات لا تخضع للدولة".


وتساءل، حساب، "@yass1966"، " من الرئيس فعليا ؟ رئيس الجمهورية برهم صالح، أم رئيس ميليشيا الحشد الشعبي فالح الفياض".


وأضاف، حساب، "@dite_light"، " هذا مجرد إعلام لكن كلام لا يأخذ مجرد اجتماعات فارغة ما لها أي معنى ورئيس الجمهورية ما شاء الله عليه مجرد نستنكر ونشجب قصف السفارات".


وتابع حساب، "@Zuhair10CN"، " المفروض الخبر: رئيس الجمهورية يتوسل برئيس الحشد الشعبي لإيقاف الصواريخ التي قد تقع على القصر الجمهوري لكونه في محيط السفارة. وبحث الجانبان كيفية قشمرة الشعب للبقاء في السلطة ٤ سنوات جديدة مليئة".



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