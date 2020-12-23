فضيحة حكومة الكاظمي.. موازنة الحشد الإرهابي 2021 تفوق موازنة 5 وزارات دفعة واحدة

تخصيص2.4ترليون دينار لعناصر الحشد الإجرامي يؤكد أن الموازنة تم وضعها في إيران



رفض خبراء اقتصاديون، ما تكشف من موازنة حكومة الكاظمي، لعام 2021. بشكل كشف أنها ليست فقط حكومة موالية لإيران والحشد الشعبي الإرهابي. ولكنها "مرتعدة" من الفصائل وتخاف خوفا شديدا منه.ا لذلك رصدت موازنة غير مسبوقة للعناصر الإجرامية في وقت يقارب البلد مشارف الإفلاس.

وشددواعلى أن رصد ما لا يقل عن 2 مليار دولار لعصابات إيران جريمة في حق العراق.

ويبلغ حجم موازنة العراق لعام 2021، بحسب النسخة التي سربت مسودتها من البرلمان، أكثر من 150 ترليون دينار عراقي، أي أكثر من 100 مليار دولار أميركي، وهو مبلغ يعتبر كبيرا خاصة وأن الكثيرين توقعوا أن تكون موازنة هذا العام، الذي شهد في العراق صعوبات مالية كبيرة، أكثر تحفظا.



الموازنة جاءت بعجز مالي كبير نسبيا، وصل إلى أكثر من 58 ترليون دينار، أي أكثر من ثلث حجم الموازنة، التي يصرف العراق الجزء الأكبر منها تحت عنوان "النفقات التشغيلية"، وهي رواتب ومخصصات ونفقات تشغيل دوائر الدولة العراقية.

وخصصت الموازنة أكثر من 2.4 ترليون دينار لنفقات هيئة الحشد الشعبي الارهابي، التي تدير ارهابيين يحاربون العراق وياتمرون بأوامر ايران. مثل ميليشيات بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وآخرون.

وتزيد موازنة الحشد لوحدها ،ما يعادل مجموع موازنات وزارات العدل والخارجية والثقافة والموارد المائية والتخطيط والنقل.

كما تزيد موازنة الحشد على موازنة وزارة التربية، وتقل قليلا عن موازنة وزارة الصحة، وتقارب الموازنة المخصصة لمحافظة بغداد، وتزيد على موازنات محافظات نينوى وذي قار والنجف والديوانية مجتمعة.



لكن أعلى وزارة من حيث الإنفاق (بعد وزارة المالية) كانت وزارة الداخلية التي تجاوزت نفقاتها 8 ترليونات دينار تليها الدفاع بنحو 6 ترليونات ثم العمل والصحة.

وأكد الخبير الاقتصادي جلال لفتة –وفق تقرير لـ"الحرة" إن تخصيص هذه المبالغ الكبيرة للتسليح والدفاع كان يجب أن يراجع من قبل الحكومة، لأن من غير المنطقي صرف مليارات الدولارات على التسليح في وقت أزمة مالية مثل هذه الأزمة.

ويضيف لفتة لموقع "الحرة" إن "العراق ليس في فترة حرب حاليا، وجهود مكافحة داعش استخبارية بطبيعتها، كما إن إنعاش الاقتصاد هو أفضل طريقة لضمان عدم عودة التطرف.

ولفت إلى أن مسودة الموازنة تحتوي ترليون دينار كنفقات تشغيلية للوقفين الشيعي والسني مضيفا الأوقاف يجب أن تمول ذاتيا من وارداتها، وليس من المنطقي صرف هذه الأموال عليها من موازنة الدولة فيما لا تخصص لمحافظات مدمرة مثل نينوى مثل هذه المبالغ.

وينادي الكثير من العراقيين بترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على تعظيم الواردات، لكن هذا الأمر يبدو صعبا بسبب انخفاض أسعار النفط العالمي وقلة الطلب عليه.

واحتسبت الموازنة العراقية، سعرا تخمينيا للنفط بما يعادل 42 دولارا للبرميل الواحد، وهي أقل من قيمته الحالية التي تجاوزت خمسين دولارا.

وشدد خبراء، على أن ما تكشف من أمر موازنة العراق يعتبر جريمة مكتملة الأركان. كما أنها لا تتضمن أي إشارة لجذب الاستثمارات أو إقامة مشاريع تخدم ملايين العراقيين وتقضي على الفقر.

ا.ي