تسريب لمحافظ البنك المركزي ومطالبات بسجنه.. ونشطاء: لو سجن مسؤول واحد لكان العراق في أفضل حال

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لو يتم محاكمة كل المسئولين الفاسدين وسجنهم لكان العراق في أفضل حال وأقوى مكان، لكن للأسف لا يتم ذلك بسبب المحاصصة والمحسوبيات.

يأتي ذلك بعد كشف إيميلات مسربة من البنك المركزي تكشف عن جريمة كبرى بحق الاقتصاد العراقي ومطالبات بإقالة المحافظ مصطفى مخيف، فورياً، ومحاكمته وسجنه.

وقال النائب جمال المحمداوي، تسرب إيميل مرسل من البنك المركزي يخاطب المصارف الوسيطة المضاربة بالدولار بقراره شراء الدولار من تلك المصارف بسعر (١٤٥٠) دينار لكل دولار ، وإذا صحّت هذه المعلومة فهي جريمة كبرى بحق الاقتصاد العراقي والشعب وتتطلب اقالة فورية لمحافظ البنك المركزي وإحالته إلى القضاء العراقي.

وأضاف، أن الوظيفة القانونية للبنك المركزي يشتري الدولار من وزارة المالية ويبيعه للتجار المستوردين الفعليين وليس لمصارف وسيطة تستحوذ على فوائد باهظة دون تقديم اي نشاط اقتصادي او تنموي ملموس ، أما ان يقوم بشراء الدولار من تلك المصارف التي باعها هو نفسه لها بسعر (١١٩٠) دينار لكل دولار خلال الأشهر الماضية فمعنى ذلك انه سيدفع لها ارباحا من احتياطي العملة الصعبة وغطائها بمقدار خمسة مليارات دينار عن كل بيع يوم سابق.

وأردف: وإذا علمنا ان بيع تلك المصارف للدولار في السوق انكمش خلال الأسبوع الماضي بعد تسرب خبر رفع سعر الصرف فنتيجة الربح الذي ستجنيه من بيعها الدولار الذي اشترته من البنك واحتفظت به نتيجة علمها بخبر قرب اعلان سعر الصرف الجديد لتعود فتبيعه للبنك المركزي وفق السعر الجديد الذي أعلنه البنك ستكون ارباحها فقط من الأسبوع الأخير اكثر من (٢٥) مليار دينار.

وتابع المحمداوي: وإذا احتسبنا الأرباح الطائلة غير الشرعية التي جنتها تلك المصارف الطفيلية من قفزات ارتفاع بيع الدولار في السوق مع ثبات سعر بيعه من قبل البنك خلال الأشهر الثلاثة الأخير ( بمعدل ٢٠٠ مليار دينار شهريًا ) فتكون مجموع ارباحها من كل هذه العملية ما يقترب من (٦٠٠) مليار دينار عراقي.

وأشار نشطاء إلى أنه كان أسوأ قرار بتخفيض قيمة الدينار العراقي، مطالبين بالتفكير بحكمة في تصحيح سعر الصرف من خلال زيادة العملة العراقية إلى قيمتها السابقة حتى يثق الشعب العراقي بالحكومة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على تسريبات البنك المركزي العراقي:

وقال حساب، "@farhad965"، " استجواب محافظ البنك المركزي أصبح جاهزا من الناحية الشكلية والكرة الآن في ساحة رئيس مجلس النواب ونوابه لتحديد الموعد تكهنات كثيرة حول إقالة المحافظ بعد الاستجواب وجدير بالمراقبة ما ستفعله القوى السياسية حول ذلك".



وأضاف، حساب، "@iraqq25"، " لو أدخل مسؤول واحد السجن لكان حال العراق أفضل لكن المشكلة "التغاضي عن السراق".



وتابع حساب، "@g3iraq"، " إذ استمروا في المناصب العراق إلى الهاوية".