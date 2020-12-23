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الأربعاء, 23 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 23 كانون الأول 2020 01:09 م

استهداف منزل ناشط مدني بعبوة ناسفة.. ومغردون: إلى متى ستظل ميليشيات إيران تستهدف نشطاء العراق؟

نشطاء

تساءل مغردون عراقيون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، إلى متى ستظل المليشيات الموالية لإيران في العراق في استهداف النشطاء والمتظاهرين حتى الآن.

وأشار المغردون إلى أن عمليات استهداف الناشطين المدنيين والمشاركين في التظاهرات لا تزال مستمرة من قبل الميليشيات الموالية لإيران.

يأتي ذلك بعد أن هاجمت عناصر ميليشياوية منزل أحد الناشطين في تظاهرات ذي قار، بعبوة ناسفة تسببت بحدوث أضرار في المنزل دون تسجيل خسائر بشرية.

وأوضح ناشطون، أن التفجير استهدف منزل أحد المشاركين في تظاهرات ذي قار ويدعى الشيخ عامر الخفاجي في مدينة الغراف، بينما اتهم آخرون الميليشيات بالوقوف وراء الاستهداف.

وأشار مغردون إلى أن هذا الاستهداف هو الثالث الذي تتعرض له منازل ناشطين في احتجاجات ذي قار خلال أقل من 24 ساعة.

إذ هاجم مسلحون، منزلين لناشطين بعبوتين ناسفتين، أحدهما في مدينة الناصرية، والآخر في مدينة الدواية شمال ذي قار، وتسبب الهجومان بإلحاق أضرار مادية بواجهة المنزلين والسيارات القريبة من التفجيرين.

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لاستمرار عمليات استهداف المشاركين في الاحتجاجات.

وقال مغردون، إن السلطات الأمنية لم تكتف بفض اعتصام ساحة الحبوبي السلمي، بل إنها نفذت بعد ذلك حملة اعتقالات طاولت عددا غير قليل من متظاهري ذي قار بعد فض الاعتصام.

وأشاروا إلى أن عمليات الاستهداف والتهديد لا تزال مستمرة وسط صمت غريب من قبل الأجهزة الأمنية التي لم تحرك ساكنا لوقفها"، موضحاً أن مثل هذه الممارسات كفيلة بأن تعيد الاحتجاجات أكثر حدة من السابق.

وقال المحلل السياسي رعد هاشم، ثالث عملية من نوعه خلال أقل من 24 ساعة، انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة أمام منزل رجل الدين الشيخ عامر الخفاجي في قضاء الغراف.

وأشار إلى أن الخفاجي كان من أبرز الناشطين في تظاهرات ساحة الحبوبي وكانت لديه خيمة في الساحة أسسها بعد انشقاقه عن التيار الصدري.

من جانبه، قال الناشط المدني حسن باسكتبول، إن منزلي الناشطين في تظاهرات ذي قار ولي السعيدي وكرار الأزيرجاوي تعرضا للتفجير، مطالباً الجهات التي يقول إنها وراء ذلك بالتوقف.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على استهدف النشطاء في العراق على يد الميليشيات الموالية لإيران:

وقال حساب، "@almafraji71"، " استهداف منزل الشيخ عامر الخفاجي بعبوة ناسفة في قضاء الغراف".


وأضاف، حساب، "@5Yup8BvDbyh1IZc"، " الشيخ متظاهر فأكيد الأحزاب ما يروق لها ذلك".


وتابع حساب، "@ahmed_irq89"، " هذا قبل كم يوم بعض صفحات الفيس بوك الموالية للمجموعات المسلحة كانت ناشرة علية منشور تحريض ضد الشيخ عامر الخفاجي".

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