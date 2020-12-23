هل يتوقف نزيف الأسواق الأوروبية بعد الإعلان عن موعد جديد للتصديق على "بريكست" ؟

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أنه تم إبلاغ أعضاء مجلس العموم (البرلمان) البريطاني بأن يكونوا على أهبة الاستعداد لاحتمال استدعائهم يوم الأربعاء من الأسبوع القادم 30 ديسمبر (كانون الأول) للتصويت على اتفاق بريكست الذي يحكم العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا نهائياً بدءاً من يوم 1 يناير (كانون الثاني) 2021، ويعني ذلك أن المفاوضات مستمرة في بروكسل بغرض التوصل إلى حل وسط في القضية الوحيدة المتبقية في الاتفاق، وهي حقوق الصيد.

ومدد البرلمان الأوروبي في بروكسل المهلة النهائية التي كان قد حددها سابقاً بنهاية يوم الأحد الماضي إلى نهاية يوم الأربعاء هذا الأسبوع.

وتعد تلك مؤشرات على أن الطرفين، الأوروبي والبريطاني، حريصان على إعطاء المفاوضات فرصة للتوصل لحسم الخلاف حول قضية حقوق الصيد والتوصل لمسودة اتفاق قبل نهاية هذا الأسبوع.

وشهدت الأسواق البريطانية والأوروبية عموماً، بداية أسبوع عصيبة يوم الاثنين مع هبوط المؤشرات الرئيسة في البورصات الأوروبية بنحو 2 في المئة في تعاملات أول أيام الأسبوع، الاثنين، بينما شهدت المؤشرات في بورصة لندن معدلات تراجع أكبر، حيث انخفض مؤشر فاينانشيال تايمز للشركات المئة الكبرى بنحو 2.6 في المئة وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز للشركات المئتين والخمسين بنحو 2.9 في المئة.

الضغوط المتبادلة مستمرة في مفاوضات "بريكست"

واستعاد سعر صرف الإسترليني بعض خسائره، لكنه ظل متراجعاً عند 1.33 دولار للجنيه، و1.09 يورو للجنيه. وجاء ذلك متسقاً مع توجه عام في الأسواق العالمية

وكذلك فقدت أسعار النفط ما يزيد على نسبة 5 في المئة في تعاملات أول أيام الأسبوع، حيث هبط سعر خام برنت القياسي إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، بينما هبط سعر الخام الأميركي الخفيف (مزيج غرب تكساس) إلى ما يزيد قليلاً على 47 دولاراً للبرميل.

تسريبات وتصريحات

أما على صعيد مفاوضات بريكست بين الوفد الأوروبي بقيادة ميشال بارنييه والوفد البريطاني بقيادة ديفيد فروست، فقد ذكرت وكالة بلومبيرغ أن مفاوضات الاثنين شهدت مقترحاً أوروبياً جديداً بزيادة النسبة التي تتخلى عنها أوروبا من حقوق الصيد في المياه البريطانية مع تقليل الفترة الزمنية لمراجعة الاتفاق. وكان آخر اقتراح حل وسط من الجانب الأوروبي هو التخلي عن 25 في المئة من حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية على أن يراجع الاتفاق بعد 10 سنوات، بينما خفض البريطانيون مطلبهم إلى تخلي الأوروبيين عن 60 في المئة على أن يراجع الاتفاق بعد 3 سنوات.