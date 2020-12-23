بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 23 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
هل إجراء تعديل في حكومة الكاظمي ينقذها من المقصلة؟.. نشطاء: مجرد عملية تخدير فقط للشعب العراقي الفساد في العراق... نشطاء: وصل إلى القمة وميزانية العراق تذهب إلى إيران والمعممين وميليشياتهم وأحزاب السلطة الصدر يحذر من أيادٍ خفية تستهدف الدينار.. ونشطاء: الطوفان الشعبي قادم وستكون أنت وتيارك أول من سيتم إزاحتهم نواب: نحن مع الشعب العراقي.. ونشطاء: فلتعقدوا جلسة طارئة وتلغون قرارات وزير المالية والبنك المركزي نرفض أن يكون العراق حقل تجارب.. نشطاء للكاظمي: الأفضل لك أن تستقيل بعدما فشلت وأغرقت البلاد بالديون رئاسة الجمهورية: استهداف المنطقة الخضراء عمل إرهابي.. ونشطاء: على أمريكا سحق ميليشيات ولاية السفيه الصالحي: البرلمان سيرفض أي قرار حكومي يمس قوت المواطنين ورواتبهم الاقتصاد النيابية : تصريحات وزير المالية ستقود الى مزيد من التخبط والقرارات غير المدروسة الكعبي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان.. ونشطاء: الكاظمي والكعبي مشتركان في المؤامرة على الشعب زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى بغداد.. ونشطاء يرحبون: زيارة السيسي خير للعراق ومصر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 كانون الأول 2020 12:45 م

هل يتوقف نزيف الأسواق الأوروبية بعد الإعلان عن موعد جديد للتصديق على "بريكست" ؟

الاتحاد الأوروبي

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أنه تم إبلاغ أعضاء مجلس العموم (البرلمان) البريطاني بأن يكونوا على أهبة الاستعداد لاحتمال استدعائهم يوم الأربعاء من الأسبوع القادم 30 ديسمبر (كانون الأول) للتصويت على اتفاق بريكست الذي يحكم العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا نهائياً بدءاً من يوم 1 يناير (كانون الثاني) 2021، ويعني ذلك أن المفاوضات مستمرة في بروكسل بغرض التوصل إلى حل وسط في القضية الوحيدة المتبقية في الاتفاق، وهي حقوق الصيد.
ومدد البرلمان الأوروبي في بروكسل المهلة النهائية التي كان قد حددها سابقاً بنهاية يوم الأحد الماضي إلى نهاية يوم الأربعاء هذا الأسبوع.
وتعد تلك مؤشرات على أن الطرفين، الأوروبي والبريطاني، حريصان على إعطاء المفاوضات فرصة للتوصل لحسم الخلاف حول قضية حقوق الصيد والتوصل لمسودة اتفاق قبل نهاية هذا الأسبوع.

وشهدت الأسواق البريطانية والأوروبية عموماً، بداية أسبوع عصيبة يوم الاثنين مع هبوط المؤشرات الرئيسة في البورصات الأوروبية بنحو 2 في المئة في تعاملات أول أيام الأسبوع، الاثنين، بينما شهدت المؤشرات في بورصة لندن معدلات تراجع أكبر، حيث انخفض مؤشر فاينانشيال تايمز للشركات المئة الكبرى بنحو 2.6 في المئة وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز للشركات المئتين والخمسين بنحو 2.9 في المئة.
الضغوط المتبادلة مستمرة في مفاوضات "بريكست"
واستعاد سعر صرف الإسترليني بعض خسائره، لكنه ظل متراجعاً عند 1.33 دولار للجنيه، و1.09 يورو للجنيه. وجاء ذلك متسقاً مع توجه عام في الأسواق العالمية
وكذلك فقدت أسعار النفط ما يزيد على نسبة 5 في المئة في تعاملات أول أيام الأسبوع، حيث هبط سعر خام برنت القياسي إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، بينما هبط سعر الخام الأميركي الخفيف (مزيج غرب تكساس) إلى ما يزيد قليلاً على 47 دولاراً للبرميل.
تسريبات وتصريحات
أما على صعيد مفاوضات بريكست بين الوفد الأوروبي بقيادة ميشال بارنييه والوفد البريطاني بقيادة ديفيد فروست، فقد ذكرت وكالة بلومبيرغ أن مفاوضات الاثنين شهدت مقترحاً أوروبياً جديداً بزيادة النسبة التي تتخلى عنها أوروبا من حقوق الصيد في المياه البريطانية مع تقليل الفترة الزمنية لمراجعة الاتفاق. وكان آخر اقتراح حل وسط من الجانب الأوروبي هو التخلي عن 25 في المئة من حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية على أن يراجع الاتفاق بعد 10 سنوات، بينما خفض البريطانيون مطلبهم إلى تخلي الأوروبيين عن 60 في المئة على أن يراجع الاتفاق بعد 3 سنوات.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
نشطاء

استهداف منزل ناشط مدني بعبوة ناسفة.. ومغردون: إلى متى ستظل ميليشيات إيران تستهدف نشطاء العراق؟ 23 كانون الأول 2020 01:09 م

الثوار العراقيون يطالبون بانتخابات مبكرة

رغم التحديات القانونية و المالية..الحكومة ترجح استكمال التحضيرات لإجراء الانتخابات المبكرة 23 كانون الأول 2020 12:37 م

1

كشف تزوير بمزاد العملة وتهريب الدولار خارج العراق.. نشطاء: الدولة العميقة تهرب الدولار إلى إيران 23 كانون الأول 2020 11:40 ص

حكومة الكاظمي

مراقبون : العراق تحت وطأة أزمات اقتصادية طاحنة .. والفساد والتهريب وسوء الإدارة يحاصر محاولات الإصلاح 23 كانون الأول 2020 11:31 ص

خريجو الهندسة

خريجو الهندسة يجددون تظاهراتهم بالبصرة.. ونشطاء: التظاهرات مستمرة حتى تحقيق المطالب 23 كانون الأول 2020 10:16 ص

الانتخابات

عراقيل قد تؤجل الانتخابات المبكرة.. نشطاء: الانتخابات بالعراق هي انتخاب سلطة جديدة بإشراف الدولة العميقة 23 كانون الأول 2020 07:30 ص

الانتخابات في العراق

أكثر من 18 مليون مواطن سجلوا للمشاركة.. تقرير: عراقيل عدة تمنع إجراء الانتخابات يونيو 2021 المقبل 23 كانون الأول 2020 02:47 ص

المالكي

في الطريق للولاية الثالثة.. نوري المالكي هذه هى أجندة استقرار العراق من جديد 22 كانون الأول 2020 11:59 م

التعليقات