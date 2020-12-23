بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 23 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
هل إجراء تعديل في حكومة الكاظمي ينقذها من المقصلة؟.. نشطاء: مجرد عملية تخدير فقط للشعب العراقي الفساد في العراق... نشطاء: وصل إلى القمة وميزانية العراق تذهب إلى إيران والمعممين وميليشياتهم وأحزاب السلطة الصدر يحذر من أيادٍ خفية تستهدف الدينار.. ونشطاء: الطوفان الشعبي قادم وستكون أنت وتيارك أول من سيتم إزاحتهم نواب: نحن مع الشعب العراقي.. ونشطاء: فلتعقدوا جلسة طارئة وتلغون قرارات وزير المالية والبنك المركزي نرفض أن يكون العراق حقل تجارب.. نشطاء للكاظمي: الأفضل لك أن تستقيل بعدما فشلت وأغرقت البلاد بالديون رئاسة الجمهورية: استهداف المنطقة الخضراء عمل إرهابي.. ونشطاء: على أمريكا سحق ميليشيات ولاية السفيه الصالحي: البرلمان سيرفض أي قرار حكومي يمس قوت المواطنين ورواتبهم الاقتصاد النيابية : تصريحات وزير المالية ستقود الى مزيد من التخبط والقرارات غير المدروسة الكعبي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان.. ونشطاء: الكاظمي والكعبي مشتركان في المؤامرة على الشعب زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى بغداد.. ونشطاء يرحبون: زيارة السيسي خير للعراق ومصر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 كانون الأول 2020 12:37 م

رغم التحديات القانونية و المالية..الحكومة ترجح استكمال التحضيرات لإجراء الانتخابات المبكرة

الثوار العراقيون يطالبون بانتخابات مبكرة

رغم  تأكيدات الحكومة والكتل والزعامات السياسية في العراق على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المحدد في يونيو (حزيران) المقبل، لم تتحول هذه التأكيدات إلى دافع لتذليل العقبات القانونية والمالية التي لا تزال تمثل عقبة حقيقية أمام تنظيمها.

فعلى الرغم من تلقي مفوضية الانتخابات 427 طلباً لتأسيس أحزاب للمشاركة في الانتخابات، تمت الموافقة على 231 منها ورُفض نحو 99 والبقية قيد المراجعة والتدقيق من قبل المفوضية، إلا أن المشكلة الحقيقية التي قد ترحّل الانتخابات إلى موعد جديد تتمثل بعدم تأمين تمويل لها وإقرار قانون جديد للمحكمة الاتحادية أو تعديل المعمول به لضمان المصادقة على النتائج.


ويدور الخلاف بشأن قانون المحكمة حول عدد من الفقرات أهمها دور رجال الدين في اتخاذ القرارات داخل المحكمة في ما يتعلق بالشرعية الإسلامية، وكيفية ترشيحهم وحصة كل مكوّن، فضلاً عن آلية اختيار أعضاء المحكمة والجهة التي تصادق على اختيارهم ليمارسوا عملهم من دون عقبات قانونية.


وربما يُضاف إلى هذه العوامل المعرقلة، الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، خصوصاً بعد خفض قيمة الدينار العراقي، والتي من المرجح أن تدفع الكثير من العراقيين إلى عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، بالتالي تجعل نتائجها غير ممثلة للشارع العراقي كما حصل في انتخابات مايو (أيار) 2018، التي أدخلت البلاد في سلسلة أزمات معقدة.


لكن على الرغم من هذه المؤشرات غير الإيجابية، تمضي الحكومة  في الاستعداد لإجراء الانتخابات خلال موعدها المحدد.
وأكد حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في يونيو المقبل. وأضاف الهنداوي أن "الفترة الزمنية المحددة هي السادس من يونيو"، وأن "فترة ستة أشهر كافية لإكمال جميع الأمور اللوجستية لإجراء العملية الانتخابية بموعدها المقرر". وزاد أن "قانون الانتخابات تم إقراره ومفوضية الانتخابات موجودة وتعمل بشكل حثيث. أما بشأن الأموال فتم تشريع قانون لتوفير الأموال للعملية الانتخابية، فضلاً عن وجود إرادة شعبية واسعة لإجراء انتخابات حرة عادلة مبكرة وكل الأمور تسير بالاتجاه الصحيح. وبذلك فإن العملية مخرج للأزمات الحالية".
وسُجل نحو 65 في المئة من الذين يحق الاشتراك في الانتخابات البالغ عددهم 26 مليوناً و500 ألف شخص في سجل الناخبين، بحسب الهنداوي، الذي بيّن أن عملية التسجيل تسير بصورة جيدة.
ودعا الهنداوي البرلمان إلى حل مشكلة تشريع قانون المحكمة الاتحادية كونه الأساس في إنجاح العملية والمصادقة على نتائجها، متحدثاً عن وعود وتعهدات من قبل البرلمان لحل المشكلة سريعاً.
الخلاف مستمر
ويمثل تشريع قانون المحكمة الاتحادية أبرز العقبات التي تعطي رسالة إيجابية عن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وتحدث عضو اللجنة القانونية حسين العقابي عن وجود مقترحات متعلقة بتشريع قانون المحكمة الاتحادية، مبيناً أن "الخلاف يتركز حول استبدال جميع الأعضاء أم بعض الأعضاء الغائبين".


وقال العقابي إن "قانون المحكمة الاتحادية النافذ رقم 30 لعام 2005 يشير إلى أن المحكمة تعقد جلساتها بكامل أعضائها وإذا غاب عضو لا تُعقد المحكمة"، لافتاً الى أن "غياب عضوين من أعضاء المحكمة الاتحادية حالياً لا يتطلب تعديل القانون، والنقاشات تتركز حول ما إذا كان سيتم استبدال كل الأعضاء أم بعضهم".


ويطالب نواب بالتوسع في التعديل ليشمل قضايا أخرى لا تزال محل خلاف تتعلق بعمر الأعضاء ومدة العضوية والقرارات التي تُتخَذ داخل المحكمة الخاصة بالأقاليم، هل تكون بثلثَي الأعضاء أم بالغالبية، بحسب العقابي.تحديات كبيرة
وتواجه الانتخابات العراقية تحديات كبيرة تجعل من تنظيمها في الموعد المحدد أمراً مستبعداً بحسب أعضاء سابقين في مفوضية الانتخابات.


ورأى عضو المفوضية السابق سعيد كاكائي أن "تحديات عدة تقف أمام المفوضية تجعل إجراء الانتخابات في يونيو المقبل، أمراً غير ممكن، في حين يمكن إجراؤها في الخريف المقبل". وأضاف كاكائي أن "التحديات كبيرة وعلى الرغم من أن السلطة التنفيذية تؤكد إمكانية إجرائها في يونيو المقبل، إلا أن هذا التاريخ غير ممكن من الناحية العملية نظراً إلى عدم تخصيص مالٍ كافٍ وعدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية، فضلاً عن عدم اكتمال النواقص اللوجستية من قبل مفوضية الانتخابات".
وتحتاج عملية تنظيم الانتخابات إلى جيش هائل من القدرة البشرية التي ستتولى تسيير العملية في مراكز الاقتراع، وهي تحتاج إلى التعاقد معهم بحسب كاكائي، الذي بيّن حاجة المفوضية إلى أجهزة إلكترونية خاصة كانت احترقت في الانتخابات السابقة، وهناك حاجة إلى تعويضها وبالتالي إلى مخصصات مالية.
وأوضح كاكائي أن "البطاقة الإلكترونية لم تكتمل لحد الآن وهي بحاجة إلى مبالغ، والمفوضية لا تستطيع أن تكمل إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر".

بدوره استبعد المحلل السياسي حيدر البرزنجي إجراء الانتخابات بموعدها لعدم توافر متطلبات أساسية، مرجحاً تأجيلها إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2021 "بسبب غياب الأمور اللوجستية الفنية والوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه البلد، وعدم وجود قانون للمحكمة الاتحادية، فضلاً عن وجود إرادة سياسية لتأجيل الانتخابات حتى نهاية العام المقبل".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
نشطاء

استهداف منزل ناشط مدني بعبوة ناسفة.. ومغردون: إلى متى ستظل ميليشيات إيران تستهدف نشطاء العراق؟ 23 كانون الأول 2020 01:09 م

الاتحاد الأوروبي

هل يتوقف نزيف الأسواق الأوروبية بعد الإعلان عن موعد جديد للتصديق على "بريكست" ؟ 23 كانون الأول 2020 12:45 م

1

كشف تزوير بمزاد العملة وتهريب الدولار خارج العراق.. نشطاء: الدولة العميقة تهرب الدولار إلى إيران 23 كانون الأول 2020 11:40 ص

حكومة الكاظمي

مراقبون : العراق تحت وطأة أزمات اقتصادية طاحنة .. والفساد والتهريب وسوء الإدارة يحاصر محاولات الإصلاح 23 كانون الأول 2020 11:31 ص

خريجو الهندسة

خريجو الهندسة يجددون تظاهراتهم بالبصرة.. ونشطاء: التظاهرات مستمرة حتى تحقيق المطالب 23 كانون الأول 2020 10:16 ص

الانتخابات

عراقيل قد تؤجل الانتخابات المبكرة.. نشطاء: الانتخابات بالعراق هي انتخاب سلطة جديدة بإشراف الدولة العميقة 23 كانون الأول 2020 07:30 ص

الانتخابات في العراق

أكثر من 18 مليون مواطن سجلوا للمشاركة.. تقرير: عراقيل عدة تمنع إجراء الانتخابات يونيو 2021 المقبل 23 كانون الأول 2020 02:47 ص

المالكي

في الطريق للولاية الثالثة.. نوري المالكي هذه هى أجندة استقرار العراق من جديد 22 كانون الأول 2020 11:59 م

التعليقات