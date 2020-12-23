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الأربعاء, 23 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 23 كانون الأول 2020 11:40 ص

كشف تزوير بمزاد العملة وتهريب الدولار خارج العراق.. نشطاء: الدولة العميقة تهرب الدولار إلى إيران

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أكد نشطاء عراقيون، أن العراق تحول إلى معبر لعمليات تهريب كبيرة للعملة الصعبة "الدولار" إلى إيران عن طريق "مزاد العملة" وتوصيلها لحسابات بنكية إيرانية.

يأتي ذلك بعد كشف مجلس القضاء الأعلى، عن وجود تحايل وتزوير للاشتراك في مزاد العملة وتهريب العملة الأجنبية خارج العراق، وأنه وجه كافة محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني.

وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن من يفعل ذلك هم رجال وحلفاء إيران في العراق من المسؤولين والسياسيين والوكلاء والسماسرة تحت إشراف الدولة العميقة.

من جانبه، قال النائب المستقل باسم خشان، إن البنك المركزي فشل في سياسته المالية، وخاصة رفع سعر صرف الدولار، للتغطية وتأمين مبالغ المستفيدين من مزاد بيع العملة.

وأضاف أن العراق هو البلد الوحيد الذي يضع محافظ للبنك المركزي لا يعرف بالاقتصاد ولم يدرسه في مراحل دراسته.

وأشار مراقبون، إلى أن ضباط بالحرس الثوري وعناصر عسكرية في الميليشيات الموالية لإيران، هم أداة لتنفيذ هذه المهمة، بالإضافة لاستخدام طهران شركات وهمية من أجل استمرار نشاطها التجاري من جهة، ودعم المليشيات في أكثر من بلد بالمنطقة، من جهة أخرى.

وأكد خبراء، أن إيران تبذل كل جهدها لسحب العملة الصعبة من العراق في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وتعطل من ثم الإجراءات التي يتخذها مصرف العراق المركزي لتعزيز الدينار العراقي.

وقال نشطاء، إن إيران تسرق سنويا فقط من مزاد العملة العراقي حوالي 70مليار دولار، بالإضافة لسرقاتها من ميزانيات الوزارات والدوائر والوقف الشيعي والعتبات.

وأشاروا إلى أن الساسة الخونة الذين جعلوا البنك المركزي العراقي, عبارة عن مكتب صيرفة إيراني يقوم بتبديل الدينار بالدولار وتهريبه إلى إيران.

وأكد نشطاء، أن عصابات الأحزاب السياسية التي كانت حصتها تعيينات ورواتب، غاضبة جدا من الأحزاب التي لها حصة بمزاد العملة للبنك المركزي، وهناك مواجهة ساخنة بين الطرفين".

 ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تهريب الدولار إلى إيران عبر مزاد العملة في العراق:

وقال حساب، "@xjCGzoOLBXEZzBd"، " أي صح بس كشف ولا يوجد رجال يقدرون يوقفوا الدولة العميقة لتهرب الدولار إلى إيران".


وأضاف، حساب، "@OzID5TUNpFVs9x9"، " صحي النوم مجلس القضاء الأعلى".


وتابع حساب، "@6alDEoANSTm8zTx"، " نعم وقلنا ذلك ألف مرة يجب إيقاف مزاد العملة التخريبي..".


وذكر حساب، "@MohammedMsari"، " أما كان الأجدر البدء بإلغاء مزاد العملة وإيقاف هدر المال العام؟ أما كان الأجدر وضع حد لرواتب الفضائيين؟ تفعيل إنتاجية الشركات العامة عن طريق الاستثمار المدروس؟ نظام الضرائب معمول به في كل دول العالم لكن هل تستطيع دولتكم توفير الخدمات "كما ونوعا" كما الدول الأخرى؟".


وأوضح حساب، "@fadi_hameed1"، " اقتصاد الدولة مرهون بيد البنك المركزي الذي يستنزف يومياً من قوت الشعب وعملتهم بسبب مزاد العملة الظالم".


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أخر تعديل: الأربعاء، 23 كانون الأول 2020 12:37 م
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