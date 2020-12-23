نائب يدعو إلى تقليص عدد السفارات لمعالجة الأزمة المالية



دعا النائب مختار الموسوي، الى تقليص عدد السفارات والقنصليات في الخارج لمعالجة الازمة المالية.



وقال الموسوي ، ان “بقاء عدد السفارات والقنصليات للعراق بهذا العدد الكبير امر غير صحيح ولا داعي له”، لافتا الى ان “الحكومة عليها ان تقلص عدد السفارات والقنصليات وارجاع الاموال المنهوبة للبلاد كجزء من الاصلاحات المالية لمعالجة الازمة الراهنة.

واضاف ان “الحكومة لا تمتلك مبررا لتسويف ملف ارجاع الاموال المهربة والمنهوبة من البلاد”، داعيا “الحكومة للاسراع في تقليص عدد السفارات والقنصليات العراقية لمعالجة الازمة.

وتابع ان “مجلس النواب غير راض عن حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التي فشلت في ادارة الازمة المالية ،حيث انها لا تمتلك اي رؤية لادارة الوضع المالي.

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