القانونية النيابية: النفط لم تسلم ايراد المشتقات لخزينة الدولة

كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن ان وزارة النفط لم تسلم ايراد المشتقات النفطية لخزينة الدولة.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي ، ان “وزارة النفط لم تسلم ايراد المشتقات النفطية المتحققة من المبيعات لخزينة الدولة دون معرفة اسباب ذلك”، لافتا الى ان “هذا الايراد ليس بالقليل ومن الممكن الاستفادة منه في معالجة الازمة المالية.

واضاف ان “الحكومة ليست لديها سياسة اقتصادية تمكنها من معالجة الخلل الحاصل”، مبينا ان “الحكومة تدفع البلاد باتجاه كارثة اقتصادية كبيرة من خلال السياسة الحالية المتعلقة برفع سعر بيع الدولار وزيادة حجم الضرائب.

Copy