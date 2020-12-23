المالية النيابية تكشف عن اجتماع الكاظمي برؤساء الكتل قبل قرار رفع الدولار



كشفت اللجنة المالية النيابية، عن اجتماع جمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومحافظ البنك وبعض رؤساء الكتل واعضاء من اللجنة قبل ايام، مبينة ان قرار رفع سعر الدولار جاء بعد الاجتماع، واصفة استضافة محافظ البنك بالمجلس بغير الجدية..

وقالت عضو اللجنة المالية محاسن حمدون ان “قرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي لم يكن وليد الصدفة وهناك جهات مؤيدة للقرار على حساب الشعب.

واضافت ان “هناك اجتماعا خاصا عقد بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومحافظ البنك المركزي وبعض رؤساء الكتل السياسية واعضاء من اللجنة المالية مبينة ان “قرار رفع سعر الدولار جاء مباشرة بعد الانتهاء من الاجتماع وربما هو احد مقررات الاجتماع مما يؤكد تأييد جهات سياسية للقرار”، مشيرة الى ان “هذه الجهات لم تأخذ بالحسبان الاضرار التي ستلحق بالمواطن.

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