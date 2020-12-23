نائب: الضريبة المفروضة على الرواتب الكلية ضمن الموازنة مبالغ فيها

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن الضريبة التي فرضت على الراتب الكلي ضمن موازنة العام المقبل مبالغ فيها.



وقال عضو اللجنة، ناجي السعيدي في تصريحات إن "التصويت على قانون الموازنة في مجلس الوزراء جاء متأخرا ومخالفا لقانون الإدارة المالية الذي ينص على أن يكون التصويت خلال منتصف شهر تشرين الثاني.



ولفت إلى أن "ضريبة الدخل التي فرضت على الراتب الكلي مبالغ بها خاصة بعد وصول سعر صرف الدولار الى 145 ألف دينار لكل 100 دولار، وأن ذلك يشكل عبئا على رواتب الموظفين.



وأشار إلى أن "اللجنة المالية سيكون لها رأي آخر خلال مناقشة مسودة قانون الموازنة وخلال القراءة الأولى والقراءة الثانية للقانون والتصويت عليه، مبينا أن "اللجنة ستقوم بدراسة وإعادة هيكلة الموازنة العامة ولا تعتمد على المسودة المرسلة من مجلس الوزراء.



وأوضح السعيدي أنه "يمكن إضافة كثير من المواد على الموازنة بما في ذلك العقود والأجراء واستحقاقاتهم المالية وقضية الدرجات الوظيفية والحذف والاستحداث"، معربا عن "اعتقاده بأن "الموازنة تضمنت في فقراتها دفع رواتب الموظفين الى نهاية العام المقبل".



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعلن امس الاول في مؤتمر صحفي، أن موازنة العام المقبل لم تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب.

