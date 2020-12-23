خبير اقتصادي : ضرائب موازنة 2021 ستزيد نسبة الفقر في المجتمع العراقي

أكد الخبير الاقتصادي رعد تويج :" ان فرض ضرائب في موازنة 2021 على رواتب الموظفين والمتقاعدين سيؤدي الى ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع العراقي.



وقال تويج:" من خلال نسب الضرائب التصاعدية التي نشرت في الاعلام ، فان تلك النسب لم تراع مسألة المعيل ، فهناك اسر يزداد عدد افرادها واستقطعت ضريبة منها بصورة متساوية مع اخرى مننفس فئة الراتب لكن عدد افرادها قليلون ، ما يعني جعل هذه الاسرة في مكان قريب لخط الفقر وغير قادرة على تلبية احتياجاتها.



وشدد تويج : على ضرورة مراعاة اعداد الاسر عند فرض الضرائب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقق الاسرة العراقية اكبر اشباع ممكن.



وصوت مجلس الوزراء الاثنين الماضي على مسودة موازنة 2021 التي تضمنت فرض ضرائب على رواتب الموظفين والدرجات العليا.