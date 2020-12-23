نزاهة ديالى: اعتقال 10 مهندسين لهدرهم المال العام في تربية المحافظة

أعلنت هيئة النزاهة في محافظة ديالى القبض على / 10 / مهندسين لهدرهم المال العام في تربية المحافظة.



وقالت النزاهة في بيان :" تم ضبط واعتقال / 10 / مهندسين في قسم الابنية المدرسية في تربية ديالى، بموجب مذكرات قبض قضائية صادرة من محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة.



واضاف :" ان المتهمين قاموا بهدر مليارين و 800 مليون دينار لبناء وصيانة صحيات في مناطق متفرقة في المحافظة، بإيصالات وهمية.