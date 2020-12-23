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الأربعاء, 23 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 كانون الأول 2020 10:52 ص

نزاهة ديالى: اعتقال 10 مهندسين لهدرهم المال العام في تربية المحافظة

النزاهة
أعلنت هيئة النزاهة في محافظة ديالى القبض على / 10 / مهندسين لهدرهم المال العام في تربية المحافظة. 

وقالت النزاهة في بيان :" تم ضبط واعتقال / 10 / مهندسين في قسم الابنية المدرسية في تربية ديالى، بموجب مذكرات قبض قضائية صادرة من محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة. 

واضاف :" ان المتهمين قاموا بهدر مليارين و 800 مليون دينار لبناء وصيانة صحيات في مناطق متفرقة في المحافظة، بإيصالات وهمية. 
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