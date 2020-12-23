العمل النيابية: لن نمرر الموازنة دون تثبيت هذه الفئات

أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية ان اغلب اعضاء مجلس النواب سيمتنعون عن التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ اذ تم رفع فقرة الاجراء اليوميين والمحاضرين.

وقال عضو اللجنة فاضل جابر ان “اغلب اعضاء مجلس النواب متفقين على الامتناع عن التصويت وتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ اذ خلت فقراته من تثبت المشمولين بقرار ٣١٥ والاجراء اليوميين والمحاضرين”، لافتا الى ان “تلك الفئات خدمت البلاد دون اموال ومستحقات تضمن حقوقهم.

واضاف ان “مجلس النواب صوت على ادراج تخصيصات تلك الفئات ضمن قانوني الاقتراض وتمويل العجز المالي”، مبينا ان “مجلس النواب سيعمل على تعديل عدد كبير من فقرات الموازنة ابرزها قضية قطع الرواتب وغيرها من الفقرات التي تضر بالمواطن.