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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 كانون الأول 2020 10:25 ص

مسرور بارزاني يقترح مشاركة واشنطن والأمم المتحدة في حل الخلافات بين أربيل وبغداد

مسرور بارزاني
   اقترح  رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مشاركة واشنطن والامم المتحدة في حل الخلافات بين اربيل وبغداد.

وقال بيان لحكومة الاقليم  ان بارزاني  تلقى مساء  امس الثلاثاء ، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ،  بحثا  خلالها المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، لا سيما ما يتعلق بمسألة الموازنة المالية

واقترح رئيس حكومة الاقليم ، بحسب :"  مشاركة الولايات المتحدة والأمم المتحدة بدور فعّال وعلى مستوى عالٍ في تسوية المشاكل والتوصل إلى اتفاق بين الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور. 

وأشار بارزاني الى أهمية استمرار المساعدات الأمريكية لقوات البيشمركة والمساعدات الأخرى للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)
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