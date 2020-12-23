العبادي للسفير الأمريكي: استهداف البعثات الدبلوماسية مرفوض ومدان ويجب محاسبة مرتكبيه

أكد زعيم ائتلاف / النصر / حيدر العبادي ان استهداف البعثات الدبلوماسية مرفوض ومدان ويجب محاسبة مرتكبيه.



وقال العبادي خلال لقائه مع السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر ،:" ان العراق ، الذي دحر الارهاب ، يحتاح لمزيد من الدعم الدولي لاعمار مدنه ، وتشجيع الشركات للاستثمار فيه لتنمية اقتصاده.



واكد :" ان استهداف البعثات الدبلوماسية والمدنيين والاملاك الخاصة والعامة مرفوض ومدان ، ويجب محاسبة مرتكبيه وفرض القانون وهيبة الدولة.