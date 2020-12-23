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الأربعاء, 23 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 كانون الأول 2020 10:23 ص

العبادي للسفير الأمريكي: استهداف البعثات الدبلوماسية مرفوض ومدان ويجب محاسبة مرتكبيه

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أكد زعيم ائتلاف / النصر /  حيدر العبادي  ان  استهداف البعثات الدبلوماسية مرفوض ومدان ويجب محاسبة مرتكبيه.

وقال  العبادي خلال لقائه مع السفير الامريكي في بغداد  ماثيو تولر ،:"  ان العراق ، الذي دحر الارهاب ، يحتاح لمزيد من الدعم الدولي لاعمار مدنه ، وتشجيع الشركات للاستثمار فيه لتنمية اقتصاده.

واكد  :"  ان استهداف البعثات الدبلوماسية والمدنيين والاملاك الخاصة والعامة  مرفوض ومدان ، ويجب محاسبة مرتكبيه وفرض القانون وهيبة الدولة.
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