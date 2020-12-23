المجلس الاقتصادي يكشف عن حجم خسارة رجال الأعمال والمقاولين بسبب ارتفاع سعر الدولار

دعا المجلس الاقتصادي العراقي الحكومة العراقية الى وضع آلية لتعويض المتضررين جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي.



وقال عضو المجلس غدير العطار في بيان صحفي :" ان خسائر المقاولين ممن لديهم استحقاقات مالية في ذمة الحكومة ، بلغت ما يقارب الـ24% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي.



واشار العطار الى :" ان هذا الامر تسبب بخسائر كبيرة لرجال الاعمال والمقاولين المنفذين للمشاريع و المجهزين و شركات القطاع العام (التمويل الذاتي) المنفذة للمشاريع ، اضافة الى الذين لديهم مستحقات مالية في ذمة الحكومة.



واضاف :" ان هذه الخسائر كانت نتيجة لفرق التعاقد عن قيمة المشروع او التجهيز عندما كان سعر الصرف 1190 دينار ا للدولار الواحد والآن بلغ 1470 دينارا|، سيما وان هناك مشاريع تحتاج إلى تجهيز بمواد مستوردة.



ودعا الحكومة الى ايجاد حل سريع من خلال توجيه وزارتي التخطيط والمالية لتعويض الفرق المالي للمتضررين من الفئات المذكورة.