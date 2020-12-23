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الأربعاء, 23 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 كانون الأول 2020 10:16 ص

المجلس الاقتصادي يكشف عن حجم خسارة رجال الأعمال والمقاولين بسبب ارتفاع سعر الدولار

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دعا  المجلس الاقتصادي العراقي  الحكومة العراقية  الى وضع آلية لتعويض المتضررين جراء ارتفاع سعر صرف  الدولار الامريكي. 

وقال عضو المجلس  غدير العطار في بيان صحفي :" ان خسائر المقاولين ممن لديهم استحقاقات مالية في ذمة الحكومة ، بلغت ما يقارب الـ24% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي.

واشار العطار  الى :" ان هذا الامر تسبب بخسائر كبيرة لرجال الاعمال والمقاولين المنفذين للمشاريع و المجهزين و شركات القطاع العام (التمويل الذاتي) المنفذة للمشاريع ، اضافة الى الذين لديهم مستحقات مالية في ذمة الحكومة.

واضاف :" ان هذه الخسائر كانت نتيجة لفرق التعاقد عن قيمة المشروع او التجهيز عندما كان سعر الصرف 1190 دينار ا للدولار الواحد والآن بلغ 1470 دينارا|،  سيما وان هناك مشاريع تحتاج إلى تجهيز بمواد مستوردة.

 ودعا  الحكومة الى ايجاد حل سريع من خلال توجيه وزارتي التخطيط والمالية لتعويض الفرق المالي للمتضررين من الفئات المذكورة. 
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