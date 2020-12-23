بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 23 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
هل إجراء تعديل في حكومة الكاظمي ينقذها من المقصلة؟.. نشطاء: مجرد عملية تخدير فقط للشعب العراقي الفساد في العراق... نشطاء: وصل إلى القمة وميزانية العراق تذهب إلى إيران والمعممين وميليشياتهم وأحزاب السلطة الصدر يحذر من أيادٍ خفية تستهدف الدينار.. ونشطاء: الطوفان الشعبي قادم وستكون أنت وتيارك أول من سيتم إزاحتهم نواب: نحن مع الشعب العراقي.. ونشطاء: فلتعقدوا جلسة طارئة وتلغون قرارات وزير المالية والبنك المركزي نرفض أن يكون العراق حقل تجارب.. نشطاء للكاظمي: الأفضل لك أن تستقيل بعدما فشلت وأغرقت البلاد بالديون رئاسة الجمهورية: استهداف المنطقة الخضراء عمل إرهابي.. ونشطاء: على أمريكا سحق ميليشيات ولاية السفيه الصالحي: البرلمان سيرفض أي قرار حكومي يمس قوت المواطنين ورواتبهم الاقتصاد النيابية : تصريحات وزير المالية ستقود الى مزيد من التخبط والقرارات غير المدروسة الكعبي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان.. ونشطاء: الكاظمي والكعبي مشتركان في المؤامرة على الشعب زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى بغداد.. ونشطاء يرحبون: زيارة السيسي خير للعراق ومصر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 23 كانون الأول 2020 10:16 ص

خريجو الهندسة يجددون تظاهراتهم بالبصرة.. ونشطاء: التظاهرات مستمرة حتى تحقيق المطالب

خريجو الهندسة

واصل خريجو الهندسة في محافظة البصرة، تظاهراتهم، وقاموا بإغلاق مقر شركة توزيع المنتجات النفطية، مطالبين معاقبة من اعتدى عليهم في تظاهراتهم الماضية.

وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تظاهرات خريجي الهندسة ستستمر لحين تحقيق مطالب المهندسين وتوقيع عقود وزارية للعمل ضمن المؤسسات النفطية الحكومية.

وقال نشطاء نقلا عن المتظاهرين، إن المهندس العراقي لا يكلف الدولة الأموال التي يكلفها العامل الأجنبي، وأنهم ماضون باعتصام مدني مفتوح حتى تنفيذ مطالبهم.

وقد أغلق خريجو كليات الهندسة بوابة "مصفى السماوة"؛ ومصفى الشعيبة بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة، رافضين التسويف الحكومي لمطالبهم.
كذلك واصل خريجو كليات الهندسة اعتصامهم أمام مصفى "الشعيبة" النفطي بمحافظة البصرة؛ للمطالبة بالتعيين.

كما طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، المحافظ بفتح تحقيق عاجل في قضية تفريق تظاهرات لخريجي كليات الهندسة بالقوة.

وقال مكتب المفوضية في بيان، إنه وإذ يتابع الحراك الذي تنظمه شريحة  المهندسين منذ أشهر دون "حوار جاد" أو "حلول صادقة" لهم وهم من الخريجين العاطلين عن العمل للمطالبة بحقوقهم الأساسية في مدينة يقصدها الألاف من الأيادي العاملة الأجنبية والعربية في أكبر حقول العالم النفطية في العالم دون النظر الجاد إلى قدرات أبنائها.

وأردف أنه وبعد تدخل بعض من القوى الأمنية ومنها شرطة النفط لفض وقفتهم بـ"القوة" دون حوار معهم، والمعلومات عن تعرض عدد منهم حتى من النساء للضرب والاعتقال لبعضهم.

وقال نشطاء عن خريجي الهندسة، نحن مجموعة مهندسين من مختلف الاختصاصات الهندسية من جميع محافظات العراق خرجنا بمسيرة في ارجاء بغداد وأقمنا اعتصام مفتوح أمام نقابة المهندسين، بالإضافة إلى مسيراتنا التصعيدية للمطالبة بحقوقنا المشروعة، فالتعيين مطلبنا وهو حق دستوري.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على قضية خريجي كليات الهندسة في البصرة:

وقال حساب، "@almoqaum"، " خريجو كليات الهندسة: اعتصامنا أمام مصفى السماوة للمطالبة بالدرجات الوظيفية، كما أن مجلس الخدمة الاتحادي لم يأخذ دوره الصحيح في التعامل مع الخريجين".


وأضاف، حساب، "@zainabhs92"، " كفى تهميشاً للهندسة ، كفى ظلماً لأهم شريحة في البلد واساس تطوره، نحن مجموعة من المهندسين من كافة التخصصات ومن جميع المحافظات خرجنا بمسيرات كبرى للمطالبة بحقوقنا المشروع....  التعيين مطلبنا".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حكومة الكاظمي

مراقبون : العراق تحت وطأة أزمات اقتصادية طاحنة .. والفساد والتهريب وسوء الإدارة تحاصر محاولات الإصلاح 23 كانون الأول 2020 11:31 ص

الانتخابات في العراق

عراقيل قد تؤجل الانتخابات المبكرة.. نشطاء: الانتخابات بالعراق هي انتخاب سلطة جديدة بإشراف الدولة العميقة 23 كانون الأول 2020 07:30 ص

الانتخابات في العراق

أكثر من 18 مليون مواطن سجلوا للمشاركة.. تقرير: عراقيل عدة تمنع إجراء الانتخابات يونيو 2021 المقبل 23 كانون الأول 2020 02:47 ص

المالكي

في الطريق للولاية الثالثة.. نوري المالكي هذه هى أجندة استقرار العراق من جديد 22 كانون الأول 2020 11:59 م

سفارة ايران

أفراد البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج إرهابيين متنكرين وعناصر بالحرس الثوري والمخابرات.. راقبوهم 22 كانون الأول 2020 11:16 م

شيخ الأزهر

تعمل على تأجيج الفتنة وتستحل الخيانة ضد الأوطان .. الأزهر يفتي بـ«تحريم» الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية 22 كانون الأول 2020 10:14 م

السفارة الامريكية

اللعب بالعراق عبر العمليات الإرهابية على المصالح الأمريكية.. عصابات إيران تقصف وتنكر والوطن يدفع الثمن 22 كانون الأول 2020 09:30 م

مليشيات ايران على الحدود العراقية السورية

عراقيون للكاظمي: ضبط الحدود مع سوريا مهم.. لكن إيقاف السلاح والمخدرات والميليشيات من جانب إيران القضية الرئيسية 22 كانون الأول 2020 08:56 م

التعليقات