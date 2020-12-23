خريجو الهندسة يجددون تظاهراتهم بالبصرة.. ونشطاء: التظاهرات مستمرة حتى تحقيق المطالب

واصل خريجو الهندسة في محافظة البصرة، تظاهراتهم، وقاموا بإغلاق مقر شركة توزيع المنتجات النفطية، مطالبين معاقبة من اعتدى عليهم في تظاهراتهم الماضية.

وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تظاهرات خريجي الهندسة ستستمر لحين تحقيق مطالب المهندسين وتوقيع عقود وزارية للعمل ضمن المؤسسات النفطية الحكومية.

وقال نشطاء نقلا عن المتظاهرين، إن المهندس العراقي لا يكلف الدولة الأموال التي يكلفها العامل الأجنبي، وأنهم ماضون باعتصام مدني مفتوح حتى تنفيذ مطالبهم.

وقد أغلق خريجو كليات الهندسة بوابة "مصفى السماوة"؛ ومصفى الشعيبة بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة، رافضين التسويف الحكومي لمطالبهم.

كذلك واصل خريجو كليات الهندسة اعتصامهم أمام مصفى "الشعيبة" النفطي بمحافظة البصرة؛ للمطالبة بالتعيين.

كما طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، المحافظ بفتح تحقيق عاجل في قضية تفريق تظاهرات لخريجي كليات الهندسة بالقوة.

وقال مكتب المفوضية في بيان، إنه وإذ يتابع الحراك الذي تنظمه شريحة المهندسين منذ أشهر دون "حوار جاد" أو "حلول صادقة" لهم وهم من الخريجين العاطلين عن العمل للمطالبة بحقوقهم الأساسية في مدينة يقصدها الألاف من الأيادي العاملة الأجنبية والعربية في أكبر حقول العالم النفطية في العالم دون النظر الجاد إلى قدرات أبنائها.

وأردف أنه وبعد تدخل بعض من القوى الأمنية ومنها شرطة النفط لفض وقفتهم بـ"القوة" دون حوار معهم، والمعلومات عن تعرض عدد منهم حتى من النساء للضرب والاعتقال لبعضهم.

وقال نشطاء عن خريجي الهندسة، نحن مجموعة مهندسين من مختلف الاختصاصات الهندسية من جميع محافظات العراق خرجنا بمسيرة في ارجاء بغداد وأقمنا اعتصام مفتوح أمام نقابة المهندسين، بالإضافة إلى مسيراتنا التصعيدية للمطالبة بحقوقنا المشروعة، فالتعيين مطلبنا وهو حق دستوري.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على قضية خريجي كليات الهندسة في البصرة:

وقال حساب، "@almoqaum"، " خريجو كليات الهندسة: اعتصامنا أمام مصفى السماوة للمطالبة بالدرجات الوظيفية، كما أن مجلس الخدمة الاتحادي لم يأخذ دوره الصحيح في التعامل مع الخريجين".



وأضاف، حساب، "@zainabhs92"، " كفى تهميشاً للهندسة ، كفى ظلماً لأهم شريحة في البلد واساس تطوره، نحن مجموعة من المهندسين من كافة التخصصات ومن جميع المحافظات خرجنا بمسيرات كبرى للمطالبة بحقوقنا المشروع.... التعيين مطلبنا".