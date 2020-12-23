عراقيل قد تؤجل الانتخابات المبكرة.. نشطاء: الانتخابات بالعراق هي انتخاب سلطة جديدة بإشراف الدولة العميقة

كشف سياسيون عراقيون، عن عدة عراقيل لوجستية وقانونية ومالية قد تؤجل إجراء الانتخابات المبكرة في حريزان المقبل، وذلك بعدم تأمين تمويل لها.

ورد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي على إجراء الانتخابات البرلمانية من عدمه، بأن الانتخابات بالعراق هي عملية حل السلطة السابقة وانتخاب سلطة جديدة، بإشراف الدولة العميقة.

وأشاروا إلى أن الدولة العميقة هي من يتحكم في جميع أمور العراق، والتي تمتلك مفاتيح البلاد، وأنها تتدخل في الانتخابات وتأتي بمن ينفذ أوامرها.

وأكد خبراء، أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، خصوصاً بعد خفض قيمة الدينار من المرجح أن تدفع الكثير من العراقيين إلى عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، بالتالي تجعل نتائجها غير ممثلة للشارع العراقي كما حصل في انتخابات أيار 2018، التي أدخلت البلاد في سلسلة أزمات معقدة.

ويمثل تشريع قانون المحكمة الاتحادية أبرز العقبات التي تعطي رسالة إيجابية عن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وتواجه الانتخابات العراقية تحديات كبيرة تجعل من تنظيمها في الموعد المحدد أمراً مستبعداً، نظراً إلى عدم تخصيص مالٍ كافٍ وعدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية، فضلاً عن عدم اكتمال النواقص اللوجستية من قبل مفوضية الانتخابات.

وأكد نشطاء، أنه على مدار 17 عاما والعراق يعيش في سلب ونهب والكل يشاهد ذلك ولا يفعل شيئا، كذلك أية انتخابات تم إجراءها طوال تلك الأعوام تتم بالتزوير.

وأشار النشطاء إلى أن السلطات والأحزاب والكتل السياسية في العراق لا توجد عندها أفكار أو أساليب للنهوض بالبلاد، بل مجرد أفكار للفوز بالمناصب والمكاسب المالية فقط عن طريق ما يسمى بالانتخابات.

وطالب بعض النشطاء على لسان بعض العراقيين بعدم إجراء الانتخابات في البلاد لأنها تسير بالتزوير، فلماذا إجراءها؟ ويموت أبرياء كثيرون في المشاجرات التي تحدث بها.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على إجراء الانتخابات في موعدها بحريزان المقبل:



وقال حساب، "@SalahALobaidy2"، "الانتخابات بالعراق هي عملية حل السلطة السابقة وانتخاب سلطة جديدة، بإشراف الدولة العميقة".



وأضاف، حساب، "@ZxzAut"، "أولا الانتخابات مزورة وفي رأي البسيط، يتحمل إثم كل من يشارك بها مهزلة، السيستاني لا يرى المصيبة بالعراق، 17 سنة نهب وسلب بكل العراق، والمرجعية ولا يفرق معها".



وتابع حساب، "@AliraqiBdoor"، "نحن ما عندنا بالعراق أحزاب وأفكار نحن عندنا دكاكين تفتح وقت الانتخابات وتجمع فلوس من الدولة".



وذكر حساب، "@Xa62705983"، "أنا واحد من الشعب العراقي المتهالك، نداء لكل السياسيين والحكومة والإسلاميين والمرجعية بالنجف أرجوكم لا تعقدوا انتخابات، وقد يموت أبرياء وهي محسومة اجعلوها لكم مثل ما هي، الانتخابات المفروض تكون ديمقراطية ونحن بالعراق ما عندنا هذا الشي والمواطن ما عنده شيء من مستأجر في بلده ".









