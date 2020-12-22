في الطريق للولاية الثالثة.. نوري المالكي هذه هى أجندة استقرار العراق من جديد

نوري المالكي: نحن جزءا من صراع المحاور ولا يمكن الحياد واحتلال العراق من قبل داعش في عهدي كان مؤامرة!!!



قبل نحو شهر من الآن أفرد نوري المالكي رئيس وزراء العراق الأسبق مقالا في جريدة الصباح الرسمية، تحدث فيه عن "الولاية الثالثة" التي كان يحلم بها ويخطط لاستعادتها قريبا وكيف انه تم منعه بسبب داعش ومؤامرة من الخارج على حد مزاعمه لتولي رئاسة الوزارة لمرة ثالثة ومواصلة انجازاته!!!

وبالطبع نوري المالكي، لا يمكن أن يعدد هذه الانجازات لكنه يمر عليها سريعا، لأنها لم تكن أكثر فساد مروع وسقوط الموصل ومجزرة سبايكر وظهور الحشد الإرهابي المجرم والبدء في تشكيله ورعايته.

وقبل ساعات، عاد نوري المالكي للصدارة، واعتبر أن "الوفاق السياسي" هو مفتاح الاستقرار في العراق.



وقال المالكي في كلمة القاها خلال حفل تأبيني لأحد شيوخ العشائر في محافظة كربلاء، إن الأوضاع صعبة نتيجة لانعكاس ما تمر بها المنطقة او العالم بشكل عام من الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي والصحي، مبيناً أن الوضع يحتاج إلى مراجعة جادة والى عملية تصحيح في المسار بالاتجاه الذي يحمي العراق ووحدته وسيادته . واضاف المالكي أن الوضع الاقتصادي لا يبشر بخير والمواطن يحتاج من الدولة ان تكون حاضره في توفير العيش الرغيد لبلاد فيه الخيرات ما يكفي ليعيش فيه المواطن بخير، مشيراً الى اننا أمام تحد كبير في الجانب الاقتصادي حيث ان قضية تخفيض قيمة الدينار العراقي تحتاج إلى معالجة الاثار التي قد تفرز معالجة السلبيات سيدفع ثمنها المواطن .

وأشار المالكي، إلى أن استقرار العراق والعملية الاقتصادية واستقرار الوضع الأمني لا يتحقق الا بتحقق بالوفاق السياسي، مشدداً على احترام الدولة واحترام نظامها واحترام دستورها والتفاعل مع القضايا على أسس قانونية ودستورية!!

لكن بعيدا عن "الخطبة السياسية المغلفة" التي أدلى بها المالكي

فالحقيقة هى ما عبر عنه بخط يده في مقال له:

حيث أكد نوري المالكي، أن سيطرة داعش الإرهابي على العراق وحرمانه من الولاية الثالثة كانا جزءاً من "المؤامرة المضادة" لحكومته، لمعاقبتنا على إنجاز تحقيق السيادة واستقلال القرار العراقي ورفضنا الإملاءات الأميركية المتعلقة بالملفات الإيرانية والروسية والسورية!!



مبيناً أن "نظرية نأي العراق بنفسه عن صراع المحاور، إنما هي نظرية سطحية لاترتقي الى الفهم الستراتيجي لدوافع الصراع، لأن مشكلة العراق هي مشكلة استراتيجية ترتبط بالمشروع الاستكباري الهجومي السلطوي والذي يستهدف سيادة العراق، أما مشكلة العراق مع ايران فهي مشكلة تكتيكية ترتبط بتمدد رؤيتها الأمنية المبنية على حماية حدودها ونظامها وأمنها!(لاحظ المجرم نوري المالكي ينظر للصراع حتى يكون في مصلحة ايران وأنها ليست عدو مخيف)

وقال نوري المالكي إن قرار السيادة العراقية كان مرتهناً بالخارج غالباً وقد استمر هذا الوضع حتى العام 2006 وهي السنة التي استلم فيها السلطة "حيث منعنا خضوع القرار السيادي العراقي للخارج، برغم كل الضغوطات الهائلة التي مورست ضد حكومتنا!

أما بخصوص ضياع العراق وانهياره امام داعش الارهابي، يقول المالكي: انها كانت بسبب مؤامرة ضده!!



وهى بالطبع كانت مؤامرة منه وليس ضده وهو الذي كان يقود المؤامرة الخبيثة لتمكين ايران وفي النهاية داعش حقق كل إهداف إيران الاستراتيجية.

ودعا نوري المالكي، إلى فهم أن "شعار الحياد و نأي العراق بنفسه عن صراع المحاور، لا يعني أنه سيكون بمأمن عن مخاطر المشاريع؛ لأن كل مشروع منها يصنّف العراق جزءاً من خططه الستراتيجية. وبكلمة أوضح؛ فإن العراق ينبغي أن يعرف أين تكمن مصالحه السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية في خارطة المحاور الدولية والاقليمية، وماهي المشتركات التي تجمعه بكل منها وتفرِّقه عنها، وأين يجب أن يقاوم ويرفض، وأين يجب أن يتفق ويتقارب؛ أما نظرية نأي العراق بنفسه عن صراع المحاور، انطلاقاً من النظرة المتساوية اليها؛ إنما هي نظرية سطحية لاترتقي الى الفهم الستراتيجي لدوافع الصراع ومنطلقات مشاريع المحاور المذكورة.

وبعد إلى أين يا مالكي؟!

أ.ي