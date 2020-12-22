أفراد البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج إرهابيين متنكرين وعناصر بالحرس الثوري والمخابرات.. راقبوهم

تقرير أمريكي: قضية نسف مؤتمر المعارضة الإيرانية في فرنسا على يد الدبلوماسي أسدي ليست قضية فردية



يوم بعد يوم تتكشف ابعاد الدور الإرهابي المقيت في الخارج والذي تقوده سفارات إيران المسلحة. وكما يقول خبراء فإن سفارات الملالي في الخارج، أشبه ما تكون بثكنات للحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية مليئة بالإرهابيين وبكيفية الوصول لمعارضي الملالي سواء كانوا من الإيرانيين أو غيرهم.

وكان قد حذر محللون وخبراء سياسيون، من استمرار طهران في أنشطتها الاستخباراتية والتخريبية على الأراضي الأوروبية.

وقال العالم السياسي الأميركي الدكتور مجيد رفيع زاده، في تقرير نشره معهد جيتستون الأميركي، أنه بينما يحث الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الولايات المتحدة على الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، يخضع أحد الدبلوماسيين الإيرانيين النشطين في بلجيكا حاليا للمحاكمة، بتهمة تدبير عملية إرهابية في أوروبا في عام 2018.

وقد أحبط مسؤولون فرنسيون هجوما مخططا بالقنابل في باريس ضد مؤتمر "إيران الحرة" الذي نظمته المعارضة الإيرانية بحضور عشرات الآلاف من الأشخاص، ومن بينهم العديد من المتحدثين رفيعي المستوى مثل رئيس مجلس النواب الأميركي السابق نيوت جينجريتش وعمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر ووزير الخارجية السابق جون بيرد.



وأضاف رفيع زاده، أن هذه المؤامرة الإرهابية لو قدر لها النجاح، لكانت واحدة من أكبر الأعمال الإرهابية التي رعاها النظام الإيراني. وهو ما يدعو إلى التساؤل عن موقف ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن هذه القضية، حيث لا يحرك ساكنا.

وبالخصوص أنه تم توجيه اتهام للدبلوماسي الإيراني في ذلك الوقت أسد الله أسدي بتسليم متفجرات وصاعق تفجير إلى عميلين في محاولة لتفجير مؤتمر "إيران الحرة". وكان أسدي، الذي كان يعمل في السفارة الإيرانية في فيينا، مسؤولا كبيرا في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية. وطلب ممثلو الادعاء من المحكمة الحكم على أسدي بأقصى عقوبة وهي السجن 20 عاما، والحكم على اثنين من شركائه بالسجن 18 عاما وعلى متهم آخر بالسجن 15 عاما وتجريدهم من الجنسية البلجيكية.

وطالب القادة الإيرانيون الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن أسدي على أساس "الحصانة الدبلوماسية". ولم يحضر أسدي، بأمر من وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم الأول للمحاكمة. كما يبدو أنه ازداد جرأة إلى درجة أنه هدد سلطات الاتحاد الأوروبي بأنه إذا تمت إدانته، سينتقم ممن يعملون بالوكالة لحساب إيران، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "خلال فترة الحبس الاحتياطي، رفض أسد الله أسدي التعاون مع القضاء البلجيكي، وهدد بالانتقام. وفي 9 مارس 2019 أبلغ مدير سجن بيفرين بأنه يرغب في مقابلة محقق. وقال له إنه إذا تمت إدانته فإن هناك 'جماعات مسلحة' مستعدة للتحرك ضد عناصر الشرطة أو الشهود أو أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".

واعتبر رفيع زاده، وفق ما نشرته -جريدة العرب- أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لنفسه خدمة كبيرة إذا أدرك أن أسدي لم يكن على الأرجح يتصرف بمفرده. وأشار إلى أنه من المرجح أن القادة والدبلوماسيين الإيرانيين رفيعي المستوى كلفوه بتنفيذ العملية الإرهابية. ومن المستبعد تماما أن يتم المضي قدما في مثل هذه المؤامرة الكبيرة دون مباركة المرشد خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف ووزارة الاستخبارات الإيرانية.

وهكذا أصبح الاتحاد الأوروبي، يدرك الآن بلا شك أن النظام الإيراني يستخدم سفاراته وقنصلياته في الدول الأجنبية كخلايا لتشجيع التطرف ودعم الميليشيات والوكلاء.

ولا تعتبر المؤامرة الإرهابية المتورط فيها أسدي حالة منعزلة، نظرا لأن النظام الإيراني يستهدف أيضا المعارضين له في أوروبا. فقد تعرض أحمد مولى نيسي، وهو مواطن هولندي من أصل إيراني ومنتقد للنظام الإيراني، للقتل بالرصاص أمام باب منزله في نوفمبر 2017 وأعلنت السلطات الهولندية أن لديها "مؤشرات قوية" على أن الحكومة الإيرانية هي التي أمرت بالقتل.

وطالب مراقبون، مختلف الحكومات الأوروبية والعربية بفرض رقابة لصيقة على عناصر البعثات الدبلوماسية في الخارج. فهم ليسوا أكثر من جواسيس أو عناصر في الحرس الثوري الإيراني وملفاتهم دموية ولا يسعون سوى للاغتيالات.

أ.ي