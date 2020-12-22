تعمل على تأجيج الفتنة وتستحل الخيانة ضد الأوطان .. الأزهر يفتي بـ«تحريم» الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية

أفتى الأزهر أمس بتحريم الانضمام إلى تنظيم «الإخوان »، الذي تصنفه السلطات المصرية رسمياً «جماعة إرهابية» وذلك للمرة الأولى.



وفي فتوى مكتوبة، أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتفصيل والتفنيد، أن الانضمام لـ«جماعة الإخوان» وغيرها من الجماعات الإرهابية «محرم شرعاً». وجاء في نص الفتوى: «بدا واضحاً جلياً للعامة والخاصة والصغير والكبير ما قامت به هذه الجماعات من تشويه لبعض النصوص واقتطاعها من سياقها واستخدامها لتحقيق أهداف أو مآرب شخصية وإفساد في الأرض بعد إصلاحها من خلال غرس الفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، بل أبناء الإنسانية كلها، ورمي المجتمعات بالكفر وغير ذلك، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل».



واختتم الأزهر الفتوى بقوله: «من خلال ما سبق عرضه يحرم الانضمام لهذه الجماعات، وبناء على ما تقدم من أدلة، فالانتماء إلى تلك الجماعات المتطرفة يعد حراماً شرعاً».



وتعتبر السلطات المصرية «الإخوان » «جماعة إرهابية»، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014؛ حيث يحاكم مئات من عناصر وقادة التنظيم في تهم مرتبطة بالتحريض أو ارتكاب أعمال عنف، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للجماعة.



وتأتي فتوى الأزهر، متناغمة مع موقف «هيئة كبار العلماء السعودية»، التي أعلنت، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «الإخوان المسلمين» «جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وتتبع أهدافها الحزبية وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب».

من جانبه اعتبر حسين القاضي، الباحث في ملف الشؤون الدينية والحركات الإسلامية، أن فتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، التي حرّم فيها الانضمام لتنظيم الإخوان الإرهابي، الأولى من نوعها على مر تاريخ الأزهر.

وقال القاضي في تصريحاته له «هذه الفتوى بهذه الصورة لم يسبق أن خرجت من الأزهر قبل ذلك، فصدرت بيانات شتى من الأزهر الشريف تصف جماعة الإخوان بأنهم خوارج العصر، بل طالب الامام محمد مصطفى المراغي بحل جماعة الإخوان».

وتابع، «قام الأزهر الشريف في سنة 1965 بنشر تقرير يفند فيه فكر سيد قطب ويبين أنه فكر منحرف، والفتوى التي صدرت أمس بتحريم الانضمام إلى جماعة الإخوان تمضي في الطريق الصحيح المكمل لمسيرة الأزهر في هذا الاتجاه، وقد أفاض الأزهر كما جاء في الفتوى في ذكر الأدلة التي تدعو إلى الاجتماع وتحرم الفرقة والشقاق».

وقال القاضي، «أرى أن تلك الفتوى خطوة مهمة تستحق الإشادة والتقدير والشكر للإمام الأكبر، ويجب أن ينبني على هذه الخطوة أو الفتوى جهود أكبر في نفس الاتجاه، حيث نترقب صدور فتوى أو بيان من هيئة كبار علماء الأزهر كأكبر هيئة مرجعية للأزهر الشريف بشأن جماعة الإخوان».

وأشادت المؤسسات الدينية بفتوي الأزهر، حيث أكد وزير الأوقاف، المصري في تصريحات أنه يدعم هذا الرأي وبقوة، ويؤيد حرمة الانضمام لهذه الجماعة الإرهابية، فتنظيم الإخوان إرهابي، لأنه يستحل الخيانة والكذب وفاق كل التصورات وحقدهم على أوطانهم دليل على خيانتهم.

وقال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية إن «الانضمام لتنظيم الإخوان الإرهابي حرام شرعا، وتعاون على الفسق والعدوان، فتلك الجماعة تخالف شرع الله ووتعاون على الإرهاب، وهي جماعة ضالة منحرفة، تخالف منهج الشرع، وتقوم باستخدام النصوص الديني لخدمة مصالحها».

فيما طالب الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في حيدث له ، بأن تكون الفتوى ملزمة لكافة الدعاة والحقل الدعوي في جمهورية مصر العربية والعالم كله.