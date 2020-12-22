اللعب بالعراق عبر العمليات الإرهابية على المصالح الأمريكية.. عصابات إيران تقصف وتنكر والوطن يدفع الثمن

خبراء: أعمال عصابات إيران الإرهابية لن تمر على الاستخبارات الأمريكية وأفعالهم وقادتهم مرصودة تمامًا



قال مراقبون، إن قيام عصابات إيران المسلحة الدموية ومنها ميليشيات الصدر وكتائب حزب الله العراق، بإنكار قصف السفارة العراقية وقيام الحشد الشعبي الإرهابي بفتح تحقيق شكلي لمعرفة الهجمات الصاروخية بالكاتويشا، ليس فقط إرهاب سافر ولكنه تجمل إيراني وقح لواقع متدني وصعب في العراق.

وقالوا ان طهران الإرهابية تريد ان تربك الواقع في العراق اكثر مما هو مرتبك بالفعل.

وكان أن أنكرت إيران والميليشيات الشيعية التابعة لها في العراق، مسؤوليتها عن استهداف المنطقة الخضراء في قلب العاصمة العراقية بغداد حيث مقرّ السفارة الأميركية، بقصف بصواريخ الكاتيوشا.



وبينما تشير مختلف الدلائل والتحليلات إلى أنّ طهران هي المستفيدة عادة من مثل تلك الهجمات الهادفة إلى إقلاق الوجود الأميركي الدبلوماسي والعسكري في العراق ضمن صراع النفوذ وسرقة العراق..

بدا أن المصلحة الآنية للإيرانيين، تقتضي تطبيق تكتيك ظرفي يقوم على مواصلة توجيه الرسائل إلى واشنطن وحلفائها، وفي نفس الوقت تجنّب استثارتها واتّقاء أي ردّ غاضب منها قد يستهدف بشكل رئيسي الميليشيات الشيعية وكبار قادتها في العراق.

ويمكن لعمليات استهداف المصالح الأميركية في العراق أن تكون بمثابة تهديد مبطّن ل"بايدن"، وفق ما كتبت جريدة "العرب" مفاده أنّه سيواجه مصاعب في العراق في حال لم يتخلّ عن سياسة الرئيس ترامب التي ادبت الملالي وكسرت عظامه في العراق في حال وصل للمنصب وهو لايزال مستبعدا. لكن طهران لا يبدو أنّها تريد الإعلان بشكل صريح عن ذلك التهديد بما قد يرتبّه من نتائج عملية عليها وعلى حلفائها المحليين في العراق.

ولتجنّب الغضب الأميركي بعد عملية رشق محيط السفارة الأميركية في بغداد بثمانية صواريخ كاتيوشا، لجأت كتائب حزب الله العراقي، إحدى أشرس الميليشيات الشيعية في العراق وأكثرها ارتباطا بالحرس الثوري الإيراني، إلى إدانة العملية!!

وذكرت الكتائب في بيان نشر على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أنّ قصف سفارة (الولايات المتّحدة) في هذا التوقيت يعد تصرفا غير منضبط، وعلى الجهات المختصة متابعة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم!!

وأضافت الميليشيا في ذات البيان ندين الرَّمي العشوائي تجاه السفارة الامريكية.

وجاء موقف الكتائب شبه مستنسخ عن موقف إيران التي وصف المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زاده الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له السفارة الأميركية في بغداد الأحد، بأنه أمر مريب!!

كذلك أدان هادي العامري زعيم ميليشيا بدر المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في بيان عمليات القصف غير المبررة تحت أي ذريعة، داعيا الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ ما يلزم لفرض القانون.

وجاء استهداف المنطقة الخضراء بالكاتيوشا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل الارهابي قاسم سليماني.

وهدّدت واشنطن بالردّ عسكريا على إيران في حال هاجمت أيا من مصالحها في المنطقة في ذكرى مقتل سليماني. وقال قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي أثناء جولة يجريها في المنطقة إن واشنطن مستعدة للرد في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل الجنرال الإيراني. وأكّد ماكنزي في حديثه لعدد من الصحافيين نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا والدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ونحن مستعدون للرد إن اقتضى الأمر.

ويقول خبراء، إن لجوء عصابات إيران الإرهابية للكذب ومحاولة التنصل من الهجوم بالكاتيوشا ليس أكثر من محاولة مفضوحة من جانبها ولا يخيل على أحد ولن يمر على وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والضربة الأمريكية قادمة لإيران لا محالة.

أ.ي