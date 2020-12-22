عراقيون للكاظمي: ضبط الحدود مع سوريا مهم.. لكن إيقاف السلاح والمخدرات والميليشيات من جانب إيران القضية الرئيسية

مراقبون: العراق أعلن رسميا القضاء قبل 3 سنوات على داعش والأخطر على العراق عصابات إيران



استخف عراقيون، بالتوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للجيش بضبط الحدود وتأمينها تماما مع سوريا. وقالوا له إن الخطر الحقيقي في الحدود مع ايران حيث يدخل السلاح والمخدرات والإرهابيين وتأتي وتذهب ميليشيات إيران بكل أريحية.

وشددوا على أن الكاظمي يبحث عن مشاكل هامشية واذا كان هناك خطر واحد من الحدود مع سوريا فهناك ألف خطر من الحدود مع إيران وتواجد طهران على الأرض العراقية.

وكان أن وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القوات المسلحة بضرورة ضبط الحدود العراقية السورية بالكامل، بحسب ما أعلنته قيادة العمليات المشتركة. وأشار الكاظمي إلى تعاون التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش الارهابي في هذه العملية وأوضح أن "قوات التحالف الدولي تسهم في عملية إمداد الكثير من المعدات التي ستوضع على الحدود، كما أن قيادة العمليات المشتركة والتحالف يعملان على نصب أبراج ذات قيمة مادية وعملية كبرى جدا، فيها أجهزة ومعدات حديثة، تحتوي على إمكانيات.



وتأتي الأوامر بالتزامن مع تكثيف القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول داعش لاسيما السورية التركية، كما تسعى إلى تأمين حدودها أيضا من عناصر لحزب العمال الكردستاني كانت تركيا قد أثارت قضيتهم خلال زيارة الكاظمي الأخيرة لأنقرة.

وقال متابعون للشأن العراقي لـ"جريدة العرب" إن هذه الخطوة مهمة لاسيما مع تواتر هجمات خلايا لتنظيم داعش، لكن السؤال المطروح ماذا بشأن الميليشيات الإيرانية التي تنشط بين العراق وسوريا؟

وتمثل الميليشيات الموالية لايران تحديا كبيرا لحكومة الكاظمي الذي يسعى إلى تحجيمها لكن بوتيرة تتسم بالبطء، او الانعدام تماما رغم انها تنسفر الامن وتفجر العاصمة خاصة وأنه لا يريد أن يكون في مواجهة صريحة مع إيران.

وتشكل مناطق شرق الأنبار هدفا استراتيجيا للميليشيات الشيعية التابعة لإيران، إذ تعد بوابة رئيسية لتأمين الدعم اللوجستي للجهد الحربي الإيراني في سوريا. لذلك، تدافع الميليشيات عن نفوذها في هذه المنطقة بشراسة، ساعية إلى تكريس نفسها حاكما وحيدا لها، بعيدا عن السلطات العاجزة عن كبحها.

ومنذ العام 2013 أرسلت إيران العشرات من الميليشيات الموالية لها إلى سوريا في محاولة لدعم نظام السفاح البعثي الأسد، ولتعزيز شبكة نفوذها التي تغطي اليوم نحو خمس دول عربية.



وتمتلك الميليشيات الإيرانية، بخلاف العراق حضورا واسعا لاسيما في محافظة دير الزور المتاخمة للعراق، الأمر الذي يبقي على منسوب التوتر مرتفعا في المنطقة، التي تتمركز بها أيضا قوات أميركية وسورية (موالية للأكراد).

وقال نشطاء عراقيون إن حكومة الكاظمي لا تملك القدرة الفعلية على منع إيران من استباحة حدودها، ذلك أن طهران تملك نفوذا طاغيا في العراق عبر قوى سياسية وميليشيات الحشد الشعبي.

وتحولت الساحة العراقية إلى ساحة حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتهم واشنطن ميليشيات عراقية موالية لطهران بشن هجمات على قواتها ومصالحها في العراق.

وتعتبر واشنطن أن وجود مثل هذه الميليشيات في العراق كما سوريا يشكل تهديدا كبيرا لمصالحها، وسبق وأن شنت طائرات يعتقد أنها أميركية ضربات على مواقع لميليشيات عراقية شرق سوريا، بيد أن الإدارة الأميركية تتأنى في اتخاذ أي قرار في هذا الصدد في العراق لوجود كوابح عديدة.

واتهمت واشنطن مجموعات مسلحة "مدعومة من إيران" بالضلوع في استهداف قرب سفارتها مؤخرا في هجوم يأتي قبل نحو أسبوعين من الذكرى السنوية الأولى لمقتل الارهابي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الارهابي أبومهدي المهندس في غارة أميركية بطائرة مسيرة في الثالث من يناير الماضي.

وقال خبراء، إن إيران على مدى السنوات الماضية عملت على تعزيز الميليشيات التابعة في لها في المنطقة خاصة العراق، الذي أصبح مرتعاً للميليشيات منها الحشد الشعبي وحزب الله العراق وغيرها .

وعليه فالأولى بالكاظمي ألا ينظر لتنظيم داعش الارهابي ولكن يركز النظر والجهد على عصابات ايران عله يستطيع أن ينقذ العراق.

أ.ي