بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 22 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 22 كانون الأول 2020 08:07 م

هل إجراء تعديل في حكومة الكاظمي ينقذها من المقصلة؟.. نشطاء: مجرد عملية تخدير فقط للشعب العراقي

الكاظمي

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن توجهٍ لإجراء تعديل وزاري في حكومة مصطفى الكاظمي، يطاول خمسة وزراء، يواجهون اتهامات بالتقصير وسوء الإدارة.

وأشارت المصادر إلى أن تعامل القوى السياسية النافذة مع ملف إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في حريزان المقبل، غير جدّي، وأن التأجيل يبقى الراجح حتى الآن.

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن ذلك التعديل الوزاري المرتقب ما هو إلا لعبة سياسية ومجرد عملية تخدير للشعب العراقي وكسب وقت من جانب حكومة الكاظمي.

وأشار النشطاء إلى أن هذا التعديل في حكومة مصطفى الكاظمي، ما هو إلا مجرد كلام فقط لتخفيف الضغط عنهم في الأيام القادمة، بعد أزمة خفض قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.

وقال مراقبون، إن هناك اتفاق بين قوى سياسية عدة، على إجراء تعديل وزاري يطاول خمسة وزراء في حكومة الكاظمي، هم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وزير التجارة علاء الجبوري، وزير الصناعة منهل عزيز الخباز، وزير الكهرباء ماجد حنتوش، ووزير النفط إحسان عبد الجبار.

وأشاروا إلى أن "الخطوة الأولى ستكون من خلال استجواب الوزراء، ثم التصويت على سحب الثقة منهم"، موضحين أن "هذا التوجه جاء بسبب إخفاق هؤلاء الوزراء في مهامهم، بل كانوا سبباً في تفاقم الكثير من الأزمات، خصوصاً على المستويين الاقتصادي والمالي".

وأشار خبراء إلى أن أيّ وزير تتم إقالته، سيجري ترشيح البديل عنه من الكتلة نفسها التي جاءت به، لتفادي اندلاع خلافات سياسية وصراع على الحقائب الوزارية مجدداً.

وأكدوا أن هذا الأمر هو الذي دفع غالبية الكتل إلى تأييد هذا التوجه، الذي سيبدأ على شكل استجوابات، وليس تعديلاً دفعة واحدة.

وأكد نشطاء، أن ورقة الإصلاح أو ما يسمى بالورقة البيضاء التي قدمتها حكومة السيد الكاظمي، هي ورقة تحتاج تعديل وقرارات حاسمة تحظى بخطوات حازمة للتنفيذ وإلا ذهبت هباء في الهواء.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على إجراء تعديل وزاري في حكومة مصطفى الكاظمي:

وقال حساب، "@sport37589324"، "تخفض الدينار مقابل الدولار خطة لأشغال الشعب وتغير الوزراء هي عملية تخدير وقتي!".


وأضاف، حساب، "@2020Labiba"، " مصادر تتحدث عن إجراء تعديل وزاري يطال خمسة وزراء في حكومة الكاظمي .. هم: وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وزير التجارة علاء الجبوري، وزير الصناعة منهل عزيز الخباز، وزير الكهرباء ماجد حنتوش، وزير النفط إحسان عبد الجبار".


وتابع حساب، "@dmMrSegBRVWZ3IW"، " مجرد كلام فقط لتخفيف الضغط عنهم في الأيام القادمة".


وذكر حساب، "@Albasha63933375"، " لحد الآن ننتظر شراح تفعل حكومة الفساد كيف تستجوبهم؟ لا أحد يعرف ...".

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