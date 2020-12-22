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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 22 كانون الأول 2020 06:33 م

الفساد في العراق... نشطاء: وصل إلى القمة وميزانية العراق تذهب إلى إيران والمعممين وميليشياتهم وأحزاب السلطة

الفساد

أكد نشطاء عراقيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفساد في العراق وصل إلى القمة وميزانية العراق تذهب إلى إيران والمعممين وميليشياتهم وأحزاب السلطة من الوزراء والوكلاء.

وأشار النشطاء إلى الفساد بدا واضحاً لكل متابع لأحوال بلاد الرافدين، عقب عام 2003، والذي وصل إلى حد إفقار البلاد، لدرجة لا يمكن تخيلها حتى مع أصعب الظروف الاقتصادية التي مر بها العراق.

وأكد مراقبون، أن مشروع موازنة 2021، حمل مواجع كثيرة ستزيد من ألم المواطن ومعاناته، ليس أقلها تخفيض قيمة العملة العراقية أمام الدولار ورفع أسعار الوقود واستقطاع المخصّصات الوظيفية.

وأشار نشطاء إلى أن قياس حجم الانهيار الاقتصادي الذي سوف يحدث للعراق بعد ٦ أشهر من الآن سوف يضع العراق وشعبه بسهم الفقر والجوع بسبب الفساد المستشري بكل دوائر الدولة ويبقى الفقير يدفع الثمن الغالي من أفعال الحكومات السابقة.

وأوضحوا أنه منذ عدة أشهر والمواطن العراقي يعاني من تأخر راتبه الشهري الذي وصل، أحيانا، إلى أن يكون موعد استلامه بعد شهر ونصف الشهر.

كذلك تردّي الوضع الاقتصادي برمته، وغياب الوظائف الحكومية، وغياب أدنى فرص العمل بسبب ركود الحركة الاقتصادية في بلدٍ يعد ثالث بلدان العالم من حيث احتياطه النفطي.

من جانبه، يقول المحلل السياسي، إياد الدليمي، إن الفساد في عراق ما بعد 2003 هو الآفة الأخطر التي أكلت أخضر العراق ويابسه، وحولته إلى واحد من البلدان الفقيرة.

وأكد أن الفساد هنا ليس بالضرورة السرقات التي تعتاش عليها أحزاب السلطة وميليشياتها فحسب، وإنما الفساد حتى في طريقة إدارة البلاد.

وتساءل الدليمي، إلى متى يمكن أن يصبر العراقيون على قرارات وصلت إلى لقمة عيشهم؟ هل ستكون الإجراءات الاقتصادية التي أعلن عنها ضمن موازنة 2021 القشّة التي ستقصم ظهر العملية السياسية العرجاء والخائبة؟ وتنهي فصلاً من أكثر الفصول قتامة في تاريخ العراق المعاصر؟.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الفساد المستشري في العراق:

وقال حساب، "@sara50200"، " بركات الفساد وملالي إيران لبنان العراق سوريا اليمن ما حلت إيران في دولة إلا وضاع فيها الأمن والأمان وجاع الشعب بمساعدة الخونة من أهلها".


وأضاف، حساب، "@OSAMA14837917"، " قياس حجم الانهيار الاقتصادي الذي سوف يحدث للعراق بعد ٦ أشهر من الآن سوف يضع العراق وشعبه بسهم الفقر والجوع بسبب الفساد المستشري بكل دوائر الدولة ويبقى الفقير يدفع الثمن الغالي من أفعال الحكومات السابقة واعتماد النفط في سد حاجه الاقتصاد بنسبه ٩٧٪ وترك قطاع الزراعة والصناعة الخ..".


وتابع حساب، "@HArfmuIKA9SQiie"، " بجهود وصبر الشرفاء في بلدي لا تستطيع مافيات وعصابات الفساد أن تستر على سرقات شركات الهاتف النقال والاتصالات في العراق".

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