الصدر يحذر من أيادٍ خفية تستهدف الدينار.. ونشطاء: الطوفان الشعبي قادم وستكون أنت وتيارك أول من سيتم إزاحتهم

شن نشطاء عراقيون، هجوما عنيفا على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد تحذيره من أن هناك أيادٍ خفية تستهدف الدينار العراقي، ورد النشطاء، بأن الطوفان الشعبي قادم وسيتم إزاحة جميع الفاسدين وعلى رأسهم الصدر.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، " مخاطبا التجار، "اخوتكم وأبناؤكم الذين يعانون الفقر والفاقة في هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يريد من خلالها العدو اذلال الشعب، فلا تكونوا ظهيرا للعدو وكونوا مع اخوتكم".

ودعا الصدر، التجار، إلى "عدم الإسراف في الأسعار لا سيما المأكل والملبس والوقود والأمور الحياتية المهمة".

وحذر الصدر من جهات داخلية وخارجية تستهدف العملة المحلية، قائلاً: "ولتعلموا أن هناك أياد خفية من الداخل والخارج تريد النيل من لقمة الشعب وعملته وقوته لكي تستفيد بلدانهم وأحزابهم".

ورد النشطاء على الصدر، لا دخل للتجار ولا المواطن بهذه الكارثة لتوجه لهم النصيحة. أنتم وفسادكم أوصلنا إلى هذه المرحلة الكارثية. الطوفان الشعبي قادم وستكون أنت وتيارك أول من سيتم إزاحتهم.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر خفض قيمة العملة المحلية إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد من 1190 ديناراً.

وأدى هذا القرار إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، حيث يتوقع مراقبون بأن تشهد الأسعار ارتفاعاً لا يقل عن 20 في المئة من قيمتها، وهو ما سيؤثر بصورة مباشرة على شريحة الفقراء التي تشكل نحو ثلث سكان العراق.

وتساءل نشطاء، هل تتوقعون أن مقتدى الصدر الذي لا يملك شهادة يستطيع أن يأتي بعالم لديه شهادة حقيقية لقيادة العراق والنهوض به؟ طبعا الإجابة لا يأتون إلا بالفاشلين لقيادة البلد.

وطالب النشطاء مقتدى الصدر إذا كان جادا في الإصلاح كما يزعم، أن يرجع واردات الهيئة الاقتصادية للتيار الصدري من الوزارات منذ ٢٠٠٥ ولحد ٢٠١٨ ويبيع الجسكارات والمولات والعقارات ويساهم في حل محنة الشعب في هذه الظروف العصيبة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة مقتدى الصدر:

وقال حساب، "@Mo_Allamy"، " لا دخل للتجار ولا المواطن بهذه الكارثة لتوجه لهم النصيحة. أنتم وفسادكم أوصلنا إلى هذه المرحلة الكارثية. الطوفان الشعبي قادم وستكون أنت وتيارك أول من سيتم قلعهم".



وعلق حساب،" @ameliraq20"، " رئيس وزراء يملك شهادة قانون من كلية كانت غير معترف بها دوليا ولا زالت مع معدل 59. هل تتوقعون أن مقتدى الذي لا يملك شهادة يستطيع أن يأتي بعالم لديه شهادة حقيقية لقيادة البلد. مع الأسف بلد مثل العراق يقوده فشلة أمثالكم".



ورد حساب، " @Nabeel_AlHakeem"، على الصدر، قائلا: " وهل أدلك على تجارة تُرضي الله بها وتنجيك من الحساب يوم القيامة؟ نعم فقط أرجع واردات الهيئة الاقتصادية للتيار الصدري من الوزارات منذ ٢٠٠٥ ولحد ٢٠١٨ وبيع الجسكارات والمولات والعقارات وساهم في حل محنة الشعب في هذه الظروف العصيبة ولا تجعل أعداء العراق يشمتون بنا ولا تكون ظهيرا للأعداء".





